Wipeout-achtige Omega Pilot Evolution nu uit op PS5 en PS VR2

Het Wipeout-achtige Omega Pilot Evolution is nu beschikbaar op PlayStation 5 en PS VR2. In de game besturen we razendsnelle anti-gravityvoertuigen in een futuristische setting.

Kruip vanaf vandaag in de cockpit van jouw eigen anti-gravmachine. Omega Pilot Evolution keert terug naar PS VR2, maar is inmiddels ook speelbaar via een regulier plat scherm. De game is voorzien van de nodige multiplayermodi waarin we het online kunnen opnemen tegen andere spelers. Verwacht echter geen traditionele racer. In Omega Pilot Evolution knallen we namelijk over de baan, maar kunnen we tegenstanders ook dwarszitten met wat wapens.

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Omega Pilot Evolution is nu beschikbaar voor PlayStation 5 en PS VR2. De game kent een adviesprijs van €19,99.