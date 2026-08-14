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Wipeout-achtige Omega Pilot Evolution nu uit op PS5 en PS VR2

Door Rudy Wijnberg
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Het Wipeout-achtige Omega Pilot Evolution is nu beschikbaar op PlayStation 5 en PS VR2. In de game besturen we razendsnelle anti-gravityvoertuigen in een futuristische setting.

Kruip vanaf vandaag in de cockpit van jouw eigen anti-gravmachine. Omega Pilot Evolution keert terug naar PS VR2, maar is inmiddels ook speelbaar via een regulier plat scherm. De game is voorzien van de nodige multiplayermodi waarin we het online kunnen opnemen tegen andere spelers. Verwacht echter geen traditionele racer. In Omega Pilot Evolution knallen we namelijk over de baan, maar kunnen we tegenstanders ook dwarszitten met wat wapens.

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Omega Pilot Evolution is nu beschikbaar voor PlayStation 5 en PS VR2. De game kent een adviesprijs van €19,99.

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Omega Pilot Evolution
Omega Pilot Evolution

Ontwikkelaar

-

Uitgever

-

Release

14 augustus 2026

Platforms

VR
PS5
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
3 dagen geleden om 13:45

Wel mooie game voor PSVR2!

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