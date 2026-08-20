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Wolverine Digital Deluxe Edition komt met 5 iconische outfits

Door Rudy Wijnberg
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Wil je meer dan een standaard playthrough van Marvel's Wolverine? Check dan nu de Marvel's Wolverine Digital Deluxe Edition. De duurdere editie bevat naast de base game alle pre-orderbonussen, vijf exclusieve outfits en vijf unieke klauwen voor het kittige kereltje.

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Zoals gebruikelijk komt ook Marvel's Wolverine met een duurdere editie om je meer centjes uit de broekzak te kloppen. De base game kent een adviesprijs van € 79,99, maar voor een tientje meer krijg je de Digital Deluxe Edition. Deze variant wordt natuurlijk geleverd met de game, maar beloont spelers ook met vijf exclusieve outfits en vijf exclusieve klauwen die je enkel via de Deluxe Edition kunt krijgen. Het gaat hierbij om de volgende items:

  • Incredible Outfit
  • Savage Outfit - Design van Adam Kubert
  • Age of Apocalypse Outfit
  • Night Hunt Outfit - Design van Iban Coello
  • New Leather Outfit
  • Smooth-Edged Claws
  • Hollow Blade Claws
  • Thick Claws
  • Serrated Spine Claws
  • Tapered Claws

Daarnaast krijg je ook toegang tot vier techniekpunten waarmee je Logan een kleine voorsprong geeft tijdens je eerste playthrough van de game. Ook krijg je bij het pre-orderen de pre-orderbonus toebedeeld. Hiermee ontgrendel je de Classic Brown-outfit, Weerspiegelende klauwen en vier PlayStation-avatars.

Marvels Wolverine preview1

Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september 2026 exclusief voor PlayStation 5. De normale editie kent een adviesprijs van € 79,99. De Marvel's Wolverine Deluxe Edition kent een adviesprijs van (en verslik je niet) € 89,99. Mocht je achteraf toch balen dat je de Deluxe Edition niet hebt gekocht, dan kun je de Digital Deluxe-upgrade altijd nog voor een tientje op de kop tikken.

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2389 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

15 september 2026

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
6 uur geleden

Ziet er zo goed uit kan niet wachten!

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl16 Legend in the Making
8 uur geleden

Heb deze met de pre-orders al aangeschaft. Leuke outfits!

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl13 Meta Builder
8 uur geleden

Een outfit wordt gemaakt door een AI voor 1€

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
9 uur geleden

Tof!

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl17 Final Form
10 uur geleden

Wilde afgelopen week kijken of ik die limited edition Pro kappen van Wolverine kon scoren op de PlayStation store.
Ik netjes om 10:00 uur klaar zitten.

Wat denk je, weer alles meteen weg. Ik vind ze eigenlijk helemaal niet mooi maar dacht als ik ze heb en kan ze met iemand ruilen die de Pro kappen van Yotei heeft dan zou dat mooi zijn.

Vind het echt niet normaal meer. Enige wat ik wil is mooie kappen in de stijl gebaseerd op een vette game. Die Pro is nu anderhalf jaar uit. Maak die dingen wat minder limited als je er nog maar 2 hebt uitgebracht.

1
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl13 Meta Builder
10 uur geleden

Echt, wie lapt nou voor dit soort digitale troep erbij? Vroeger kreeg je in een special edtion een mooi beeldje, een artboek of iets anders leuks.

0
Avatar Markus
Markus
lvl14 High Score Chaser
10 uur geleden

Heb de fysieke editie gekocht. De 5 outfits koop ik er wel los bij omdat tegenwoordig toch alles los verkrijgbaar is digitaal. Mits de prijs oke is, en ze niet 20€ vragen voor 5 pakjes (wat niet raar zou zijn omdat ze het wel vaker doen xD)

0
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