Wolverine Digital Deluxe Edition komt met 5 iconische outfits

Wil je meer dan een standaard playthrough van Marvel's Wolverine? Check dan nu de Marvel's Wolverine Digital Deluxe Edition. De duurdere editie bevat naast de base game alle pre-orderbonussen, vijf exclusieve outfits en vijf unieke klauwen voor het kittige kereltje.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Zoals gebruikelijk komt ook Marvel's Wolverine met een duurdere editie om je meer centjes uit de broekzak te kloppen. De base game kent een adviesprijs van € 79,99, maar voor een tientje meer krijg je de Digital Deluxe Edition. Deze variant wordt natuurlijk geleverd met de game, maar beloont spelers ook met vijf exclusieve outfits en vijf exclusieve klauwen die je enkel via de Deluxe Edition kunt krijgen. Het gaat hierbij om de volgende items:

Incredible Outfit

Savage Outfit - Design van Adam Kubert

Age of Apocalypse Outfit

Night Hunt Outfit - Design van Iban Coello

New Leather Outfit

Smooth-Edged Claws

Hollow Blade Claws

Thick Claws

Serrated Spine Claws

Tapered Claws

Daarnaast krijg je ook toegang tot vier techniekpunten waarmee je Logan een kleine voorsprong geeft tijdens je eerste playthrough van de game. Ook krijg je bij het pre-orderen de pre-orderbonus toebedeeld. Hiermee ontgrendel je de Classic Brown-outfit, Weerspiegelende klauwen en vier PlayStation-avatars.

Marvel's Wolverine verschijnt op 15 september 2026 exclusief voor PlayStation 5. De normale editie kent een adviesprijs van € 79,99. De Marvel's Wolverine Deluxe Edition kent een adviesprijs van (en verslik je niet) € 89,99. Mocht je achteraf toch balen dat je de Deluxe Edition niet hebt gekocht, dan kun je de Digital Deluxe-upgrade altijd nog voor een tientje op de kop tikken.