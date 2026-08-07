Wuthering Waves Version 3.6 voegt nieuwe Main Quest en Resonators toe
De aankomende contentupdate Version 3.6 van Wuthering Waves staat voor de deur. Om spelers alvast klaar te stomen voor de release heeft ontwikkelaar Kuro Games een trailer uitgebracht waarin de nieuwe content wordt uitgelicht. De update verschijnt op 20 augustus.
Wuthering Waves Version 3.6 voegt twee nieuwe 5-Star Resonators toe aan de line-up, Qingxiao en Jingran. De trailer geeft spelers alvast een glimp van de skillset, aanvallen en speelstijlen van beide personages. Naast de nieuwe Resonators brengt Version 3.6 ook een geheel nieuwe Main Quest, waarin de geheimen van Mengzhou worden ontrafeld. Bekijk de trailer hieronder.
Wuthering Waves Version 3.6 is vanaf 20 augustus beschikbaar.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.