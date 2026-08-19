"XBOX en IKEA gaan jou samen van meubels voorzien"

IKEA, wie kent deze Zweedse meubelgigant nu niet? Je vindt werkelijk alles voor je interieur in deze blauw-gele winkel en binnenkort zal het aanbod voor gamers nog wat uitgebreid worden. Jawel, IKEA heeft namelijk laten weten dat er een samenwerking met XBOX zit aan te komen!

IKEA en XBOX slaan de handen in elkaar

Eerder deze week werd een korte video online geplaatst op sociale media, waarin de samenwerking tussen IKEA en XBOX werd aangekondigd. Veel concrete info zien we echter niet: veel flitsende lichtjes, een soort groen X-kussen/poef, een zitbank(?) die lijkt op een thumbstick en dat is het zo wel een beetje. Vermoedelijk krijgen we binnenkort meer specifieke details (het gerucht doet de ronde dat dit tijdens gamescom volgende week zal gebeuren), maar voorlopig zal je het met de onderstaande teaser moeten doen.

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Ga jij direct naar je lokale IKEA rennen om een XBOX-zitbankje te halen? Laat het ons zeker weten in de comments!