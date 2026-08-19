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XBOX en IKEA gaan jou samen van meubels voorzien

Door Simon Verbeke
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IKEA, wie kent deze Zweedse meubelgigant nu niet? Je vindt werkelijk alles voor je interieur in deze blauw-gele winkel en binnenkort zal het aanbod voor gamers nog wat uitgebreid worden. Jawel, IKEA heeft namelijk laten weten dat er een samenwerking met XBOX zit aan te komen!

IKEA en XBOX slaan de handen in elkaar

Eerder deze week werd een korte video online geplaatst op sociale media, waarin de samenwerking tussen IKEA en XBOX werd aangekondigd. Veel concrete info zien we echter niet: veel flitsende lichtjes, een soort groen X-kussen/poef, een zitbank(?) die lijkt op een thumbstick en dat is het zo wel een beetje. Vermoedelijk krijgen we binnenkort meer specifieke details (het gerucht doet de ronde dat dit tijdens gamescom volgende week zal gebeuren), maar voorlopig zal je het met de onderstaande teaser moeten doen.

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Ga jij direct naar je lokale IKEA rennen om een XBOX-zitbankje te halen? Laat het ons zeker weten in de comments!

Bron: IKEA en XBOX
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 316 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
7 uur geleden

"XBOX en IKEA gaan jou samen van meubels voorzien"

Nouuuuuu.. Denk het niet. Toch bedankt. Hahah 😜

3
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl13 Meta Builder
7 uur geleden

Zo.

Als ik een gamekussen had gewild dan had ik wel iets van Nintendo genomen denk ik.

1
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl11 Commander
8 uur geleden

Het heeft wel iets .

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
9 uur geleden

Leuk een X kussen voor in de kinky speelkamer XD

1
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl11 Commander
9 uur geleden

Ik weet dat ze zeiden dat alles tegenwoordig een XBox is, maar ik wist niet dat ze daarmee ook álles alles bedoelden.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl17 Final Form
11 uur geleden

Lol 😂

0
Avatar Iam_Alex
Iam_Alex
Gameliner
11 uur geleden

De volgende Xbox komt in een bouwpakket. Nu maar hopen dat je geen schroefjes mist.

5
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
11 uur geleden

Wel vet, kan in potentie wel het eea van in de mancave van The Rock belanden 😎

1
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