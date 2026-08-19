XBOX en IKEA gaan jou samen van meubels voorzien
IKEA, wie kent deze Zweedse meubelgigant nu niet? Je vindt werkelijk alles voor je interieur in deze blauw-gele winkel en binnenkort zal het aanbod voor gamers nog wat uitgebreid worden. Jawel, IKEA heeft namelijk laten weten dat er een samenwerking met XBOX zit aan te komen!
IKEA en XBOX slaan de handen in elkaar
Eerder deze week werd een korte video online geplaatst op sociale media, waarin de samenwerking tussen IKEA en XBOX werd aangekondigd. Veel concrete info zien we echter niet: veel flitsende lichtjes, een soort groen X-kussen/poef, een zitbank(?) die lijkt op een thumbstick en dat is het zo wel een beetje. Vermoedelijk krijgen we binnenkort meer specifieke details (het gerucht doet de ronde dat dit tijdens gamescom volgende week zal gebeuren), maar voorlopig zal je het met de onderstaande teaser moeten doen.
Ga jij direct naar je lokale IKEA rennen om een XBOX-zitbankje te halen? Laat het ons zeker weten in de comments!
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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"XBOX en IKEA gaan jou samen van meubels voorzien"
Nouuuuuu.. Denk het niet. Toch bedankt. Hahah 😜
Zo.
Als ik een gamekussen had gewild dan had ik wel iets van Nintendo genomen denk ik.
Het heeft wel iets .
Leuk een X kussen voor in de kinky speelkamer XD
Ik weet dat ze zeiden dat alles tegenwoordig een XBox is, maar ik wist niet dat ze daarmee ook álles alles bedoelden.
Lol 😂
De volgende Xbox komt in een bouwpakket. Nu maar hopen dat je geen schroefjes mist.
Wel vet, kan in potentie wel het eea van in de mancave van The Rock belanden 😎