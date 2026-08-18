Aangekondigde NightRunner combineert diverse genres

Waar we aanvankelijk zouden denken dat NightRunner een horrorgame gaat worden, zien we halverwege de trailer een totaal andere game ontstaan. In het zojuist aangekondigde NightRunner dienen we namelijk het horde-survivalgenre te combineren met het doorlopen van kerkers, tactisch spel middels tower-defensemechanismes en natuurlijk de nodige co-op-extractiongameplay.

In de onderstaande sfeervolle trailer krijgen we een eerste kennismaking met NightRunner, een game afkomstig van 314 Arts. NightRunner moet een mengelmoes van diverse genres bieden, waarbij ons doel is om een trein te beschermen. Deze trein biedt onderdak aan de loot die we verzamelen gedurende een run. Iedere wagon bevat items en lang niet alle wagons komen aan op de eindbestemming. Dat maakt echter niets uit, zolang je maar het einde haalt. Doe je dat niet, dan ben je alles kwijt, ook datgene waarmee je aan boord kwam.

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Veel informatie over NightRunner is er echter nog niet. Zo is momenteel onbekend met hoeveel spelers je de co-op-game kunt spelen en hoe dat hele tower-defensemechanisme precies werkt. De beelden ogen in ieder geval sfeervol, nu nog zien of de gameplay dat ook is.

NightRunner kent helaas nog geen releasedatum. De game verschijnt vooralsnog enkel voor pc. In september 2026 komt er een playtest te verschijnen. Inschrijven daarvoor is nu mogelijk via de Nightrunner Steam-pagina.