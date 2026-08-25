AION 2 verschijnt op 5 oktober van dit jaar
Ontwikkelaar en uitgever NC was met meerdere games aanwezig tijdens Opening Night Live. Zo ook met AION 2, waarbij ook gelijk de releasedatum in oktober bekend is gemaakt.
AION 2 is een MMORPG waarbij je ook de lucht in moet om te vechten. De game is gemaakt in Unreal Engine 5 en wordt vooralsnog alleen ontwikkeld voor pc. In deze game heb je de de keuze uit verschillende facties, waarmee je als een Daeva het luchtruim moet bestieren en moet vechten tegen de andere facties. AION 2 biedt een wereld die maar liefst 36 keer groter is dan het origineel.
AION 2 verschijnt dus op 5 oktober 2026 op pc via Steam.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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