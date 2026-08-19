Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Castlevania: Grimoire of Souls gaat binnenkort offline

Door Simon Verbeke
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Dit najaar keert de Castlevania-franchise (hopelijk) in volle glorie terug met de komst van Castlevania: Belmont's Curse. Tegelijk is er ook minder leuk nieuws voor de fans, want een andere game in de reeks wordt dan ook definitief offline gehaald.

Castlevania: Grimoire of Souls gaat offline

We hebben het hier specifiek over Castlevania: Grimoire of Souls, een mobiele game die oorspronkelijk in 2019 verscheen. Die game werd echter een jaar later alweer offline gehaald. In 2021 werd dan een vernieuwde en verbeterde versie van deze titel uitgebracht, exclusief voor Apple Arcade. Die versie zal dit najaar dus ook 'sterven'. KONAMI heeft in een officieel bericht op hun website laten weten dat Castlevania: Grimoire of Souls vanaf 3 september niet meer te spelen zal zijn. Vanaf morgen (20 augustus) wordt de game ook verwijderd van Apple Arcade.

Thank you for playing Castlevania: Grimoire of Souls.Since its launch on Apple Arcade in September 2021, the game has continued to be supported by many players. However, we have decided to terminate the service on September 3, 2026 (PDT).
KONAMI
Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Heb jij deze game ooit gespeeld en zal je hem missen? Castlevania: Belmont's Curse verschijnt dan op 15 oktober voor PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch en pc.

Bron: KONAMI
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 316 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Castlevania: Grimoire of Souls
Castlevania: Grimoire of Souls

Ontwikkelaar

Konami

Uitgever

Konami

Release

16 september 2021

Platforms

Mob
Lees meer
Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
7 uur geleden

Nou.. Ziet er niet uit als iets dat gemist zal worden.. Denk ik :-P

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord