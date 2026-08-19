Castlevania: Grimoire of Souls gaat binnenkort offline
Dit najaar keert de Castlevania-franchise (hopelijk) in volle glorie terug met de komst van Castlevania: Belmont's Curse. Tegelijk is er ook minder leuk nieuws voor de fans, want een andere game in de reeks wordt dan ook definitief offline gehaald.
Castlevania: Grimoire of Souls gaat offline
We hebben het hier specifiek over Castlevania: Grimoire of Souls, een mobiele game die oorspronkelijk in 2019 verscheen. Die game werd echter een jaar later alweer offline gehaald. In 2021 werd dan een vernieuwde en verbeterde versie van deze titel uitgebracht, exclusief voor Apple Arcade. Die versie zal dit najaar dus ook 'sterven'. KONAMI heeft in een officieel bericht op hun website laten weten dat Castlevania: Grimoire of Souls vanaf 3 september niet meer te spelen zal zijn. Vanaf morgen (20 augustus) wordt de game ook verwijderd van Apple Arcade.
Heb jij deze game ooit gespeeld en zal je hem missen? Castlevania: Belmont's Curse verschijnt dan op 15 oktober voor PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Nou.. Ziet er niet uit als iets dat gemist zal worden.. Denk ik :-P