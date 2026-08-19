Castlevania: Grimoire of Souls gaat binnenkort offline

Dit najaar keert de Castlevania-franchise (hopelijk) in volle glorie terug met de komst van Castlevania: Belmont's Curse. Tegelijk is er ook minder leuk nieuws voor de fans, want een andere game in de reeks wordt dan ook definitief offline gehaald.

Castlevania: Grimoire of Souls gaat offline

We hebben het hier specifiek over Castlevania: Grimoire of Souls, een mobiele game die oorspronkelijk in 2019 verscheen. Die game werd echter een jaar later alweer offline gehaald. In 2021 werd dan een vernieuwde en verbeterde versie van deze titel uitgebracht, exclusief voor Apple Arcade. Die versie zal dit najaar dus ook 'sterven'. KONAMI heeft in een officieel bericht op hun website laten weten dat Castlevania: Grimoire of Souls vanaf 3 september niet meer te spelen zal zijn. Vanaf morgen (20 augustus) wordt de game ook verwijderd van Apple Arcade.

Thank you for playing Castlevania: Grimoire of Souls.Since its launch on Apple Arcade in September 2021, the game has continued to be supported by many players. However, we have decided to terminate the service on September 3, 2026 (PDT). KONAMI

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Heb jij deze game ooit gespeeld en zal je hem missen? Castlevania: Belmont's Curse verschijnt dan op 15 oktober voor PlayStation 5, XBOX Series X|S, Switch en pc.