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gamescom 2026

De dood loert overal in Dust: Origins

Door Patrick Meurs
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Dood gaan we allemaal een keer, dus dan kun je het net zo goed doen in Dust: Origins, een isometrische actie thriller waarin het weer eens aardig herres is. Hoe dik de stront aan de knikker is, vraag je? Daar ga je snel genoeg achter komen.

Want als er naast de dood iets anders zeker is, dan is het wel dat er altijd wat fout gaat in orbital prisons en dat jij als speler daar constant de gevolgen van mag ervaren. Zo ook in Dust Origins, een isometrische shooter welke bij Airship Syndicate in ontwikkeling is.

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Nou, hebben we te veel gezegd? Dacht het ook niet. Wanneer we de dood precies in de ogen gaan kijken (in Dust Origins dan) is nog niet bekend.

Bron: Opening Night Live
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 170 reviews 804 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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