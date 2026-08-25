De dood loert overal in Dust: Origins

Dood gaan we allemaal een keer, dus dan kun je het net zo goed doen in Dust: Origins, een isometrische actie thriller waarin het weer eens aardig herres is. Hoe dik de stront aan de knikker is, vraag je? Daar ga je snel genoeg achter komen.

Want als er naast de dood iets anders zeker is, dan is het wel dat er altijd wat fout gaat in orbital prisons en dat jij als speler daar constant de gevolgen van mag ervaren. Zo ook in Dust Origins, een isometrische shooter welke bij Airship Syndicate in ontwikkeling is.

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Nou, hebben we te veel gezegd? Dacht het ook niet. Wanneer we de dood precies in de ogen gaan kijken (in Dust Origins dan) is nog niet bekend.