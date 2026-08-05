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Fan van kattenfoto's? Cat Me If You Can is dé game voor jou!

Door Simon Verbeke
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Het is een ongeschreven regel dat elke eigenaar van een kat een album moet hebben met foto's van die kat (deze pluizige viervoeters zijn nu eenmaal enorm fotogeniek). Stel je voor dat er een game bestond waarbij de gameplay bestaat uit het nemen van kattenfoto's... wel, die is er nu!

Katten, katten en nog meer katten in 'Cat Me If You Can'

Cat Me If You Can is een enorm schattige cosy game, waarbij je rondloopt in een zwart-wit wereld. Hoe krijg je terug kleur in deze wereld? Wel, door foto's te nemen van katten natuurlijk! Er zitten meer dan 725 katten verstopt in deze game en het is aan jou om ze op te zoeken en ze vervolgens te vereeuwigen met een leuk fotootje. En ja, je kan de katten aaien. Geniet van de schattige trailer hieronder:

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Cat Me If You Can verschijnt op 8 september voor pc (Steam). Consoles volgen later, ergens in het vierde kwartaal van 2026.

Bron: Cosmic Stag Games
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 309 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Cat Me If You Can

Ontwikkelaar

Cosmic Stag Games

Uitgever

Cosmic Stag Games, Craftmos Games

Release

8 september 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 13:50

Ik fotografeer liever één van mijn eigen 7 katten.

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Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl10 Deel van het meubilair
1 week geleden om 13:41

Als het er nu sfeervol zou uitzien, dan kan ik me voorstellen dat er mensen zijn die dit wel leuk vinden. Maar ik vind het er maar saai en cheap uitzien.

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