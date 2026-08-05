Fan van kattenfoto's? Cat Me If You Can is dé game voor jou!

Het is een ongeschreven regel dat elke eigenaar van een kat een album moet hebben met foto's van die kat (deze pluizige viervoeters zijn nu eenmaal enorm fotogeniek). Stel je voor dat er een game bestond waarbij de gameplay bestaat uit het nemen van kattenfoto's... wel, die is er nu!

Katten, katten en nog meer katten in 'Cat Me If You Can'

Cat Me If You Can is een enorm schattige cosy game, waarbij je rondloopt in een zwart-wit wereld. Hoe krijg je terug kleur in deze wereld? Wel, door foto's te nemen van katten natuurlijk! Er zitten meer dan 725 katten verstopt in deze game en het is aan jou om ze op te zoeken en ze vervolgens te vereeuwigen met een leuk fotootje. En ja, je kan de katten aaien. Geniet van de schattige trailer hieronder:

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Cat Me If You Can verschijnt op 8 september voor pc (Steam). Consoles volgen later, ergens in het vierde kwartaal van 2026.