Geannuleerde Xbox-game Contraband duikt op in Avalanche-game

Herinner jij je de aankondiging van Contraband nog? In 2021 werd Contraband aangekondigd, maar zonder ook maar een screenshot of gameplaybeeld is Contraband in 2025 door Xbox geannuleerd. Tot mijn grote teleurstelling, want de sfeerbeelden waren naar mijn mening veelbelovend. Afijn, Contraband duikt nu plotseling op in een andere game van Avalanche: Call of the Wild: The Angler.

In onderstaande video kunnen we een early build van het geannuleerde Contraband zien. De game van Avalanche Studios moest draaien om het smokkelen van diverse waren in een open wereld. Hierbij zou het niet gaan om een simpele rebranding van Avalanche's andere game Just Cause, maar om een compleet nieuw avontuur. Hoewel we nooit beelden van de game hebben gezien, ontdekt de community nu een vier jaar oude Contraband-demo-build. Het meest opvallende? De build zit verstopt in de bètafiles uit 2022.

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In onderstaande video zien we bijzonder ruwe beelden van Contraband. De bètabuild van Call of the Wild: The Angler stamt uit 2022, maar is nooit in verband gebracht met Contraband. Hoewel de video initieel start met een vrij lege wereld zonder textures, zien we op ongeveer tien minuten meer interessante beelden. Zo belanden we in een Cambodjaans gebied vol afgeronde textures van diverse winkels, waren en voertuigen.

Bovenstaande beelden stammen uit 2022, Contraband werd in 2025 geannuleerd. Hoe de game er op dat moment uitzag, blijft helaas een mysterie. Hadden jullie zin in Contraband en wat vinden jullie van Xbox' besluit om Contraband te annuleren? Deel jouw visie met de community!