Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Geannuleerde Xbox-game Contraband duikt op in Avalanche-game

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Herinner jij je de aankondiging van Contraband nog? In 2021 werd Contraband aangekondigd, maar zonder ook maar een screenshot of gameplaybeeld is Contraband in 2025 door Xbox geannuleerd. Tot mijn grote teleurstelling, want de sfeerbeelden waren naar mijn mening veelbelovend. Afijn, Contraband duikt nu plotseling op in een andere game van Avalanche: Call of the Wild: The Angler.

In onderstaande video kunnen we een early build van het geannuleerde Contraband zien. De game van Avalanche Studios moest draaien om het smokkelen van diverse waren in een open wereld. Hierbij zou het niet gaan om een simpele rebranding van Avalanche's andere game Just Cause, maar om een compleet nieuw avontuur. Hoewel we nooit beelden van de game hebben gezien, ontdekt de community nu een vier jaar oude Contraband-demo-build. Het meest opvallende? De build zit verstopt in de bètafiles uit 2022.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

In onderstaande video zien we bijzonder ruwe beelden van Contraband. De bètabuild van Call of the Wild: The Angler stamt uit 2022, maar is nooit in verband gebracht met Contraband. Hoewel de video initieel start met een vrij lege wereld zonder textures, zien we op ongeveer tien minuten meer interessante beelden. Zo belanden we in een Cambodjaans gebied vol afgeronde textures van diverse winkels, waren en voertuigen.

Bovenstaande beelden stammen uit 2022, Contraband werd in 2025 geannuleerd. Hoe de game er op dat moment uitzag, blijft helaas een mysterie. Hadden jullie zin in Contraband en wat vinden jullie van Xbox' besluit om Contraband te annuleren? Deel jouw visie met de community!

Bron: Luke JC
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Contraband
Contraband Geannuleerd

Ontwikkelaar

Avalanche Studios

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

Geannuleerd

Platforms

PC
XBS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord