Genieten van over-the-top actie in Tides of Annihilation
Voor iedereen die zat te wachten op dikke actie, is daar dan eindelijk Tides of Annihilation. De aankomende game van Eclipse Glow Games kent een vaag verhaal, nog vagere personages en superdikke actie.
Afgelopen week werd bekendgemaakt dat er een nieuwe actrice zou komen ter vervanging van Jennifer English. Al snel kwamen we te weten dat Angela Sant'Albano de rol zou overnemen. Sant'Albano vertolkte eerder de rol van Grace Ashcroft in Resident Evil 9: Requiem. Afijn, deze trailer draait dus om dikke actie, want die heeft Tides of Annihilation met of zonder superster te bieden.
Helaas kent Tides of Annihilation nog altijd geen releasedatum. De game komt te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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