Genieten van over-the-top actie in Tides of Annihilation

Voor iedereen die zat te wachten op dikke actie, is daar dan eindelijk Tides of Annihilation. De aankomende game van Eclipse Glow Games kent een vaag verhaal, nog vagere personages en superdikke actie.

Afgelopen week werd bekendgemaakt dat er een nieuwe actrice zou komen ter vervanging van Jennifer English. Al snel kwamen we te weten dat Angela Sant'Albano de rol zou overnemen. Sant'Albano vertolkte eerder de rol van Grace Ashcroft in Resident Evil 9: Requiem. Afijn, deze trailer draait dus om dikke actie, want die heeft Tides of Annihilation met of zonder superster te bieden.

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Helaas kent Tides of Annihilation nog altijd geen releasedatum. De game komt te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.