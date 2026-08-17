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Leak: Matt Groening bevestigt terugkeer van The Simpsons: Hit & Run

Door Rudy Wijnberg
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Disney's D23 lijkt nog een leuke nasleep te hebben. Na de aankondiging van The New Simpsons Movie werd een Simpsons-panel gehouden. Bedenker Matt Groening en showrunner Matt Selman schoven aan om de nodige vragen te beantwoorden. Matt Groening lijkt daar echter zijn mond voorbij te hebben gepraat. In een antwoord bevestigt Groening namelijk de terugkeer van The Simpsons: Hit & Run.

The Simpsons Hit Run Remake3

Tijdens het panel wordt Matt Groening gevraagd of er een kans bestaat dat The Simpsons: Hit & Run terugkeert nu er ook een nieuwe Simpsons-film is aangekondigd. Hoewel Selman nog lekker vaag reageert met “That would certainly be a treat”, gooit Groening het over een minder subtiele boeg. Zo zegt Groening het volgende:

I don’t know if I’m speaking out of turn, but I think the original game is coming back in some form.
Matt Groening

Hoewel Selman het nog probeert te repareren door te zeggen “of niet”, is de boodschap van Groening vrij duidelijk. The Simpsons: Hit & Run keert volgens hem in een bepaalde vorm terug. Of dat in de vorm van een opvolger of remake gaat zijn, is echter onduidelijk. Momenteel liggen de rechten voor The Simpsons-games in handen van het inmiddels Saoedische Electronic Arts.

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Sinds 1991 zijn er tientallen Simpsons-games verschenen. Toch lijkt de bron inmiddels opgedroogd. In 2007 verscheen namelijk The Simpsons Game voor Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3 en PSP. Sindsdien hebben we voornamelijk mobiele games gezien, waarvan de laatste in 2012 verscheen.

Zitten jullie te wachten op een nieuwe Simpsons-game? Laat het zoals gebruikelijk weten in de comments!

Bron: VGC
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Simpsons Hit & Run
The Simpsons Hit & Run

Ontwikkelaar

Radical Entertainment

Uitgever

Vivendi Games

Release

24 oktober 2003

Platforms

PC
XB
PS2
GC
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Reacties
Avatar Mole28
Mole28
lvl7 Checkpoint Jeugd
13 uur geleden

Zou leuk zijn want ik heb het origineel nooit gespeeld!

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
19 uur geleden

Een remake zou zeer gewaardeerd worden aangezien ik het origineel nooit gespeeld heb.

0
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