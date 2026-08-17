Leak: Matt Groening bevestigt terugkeer van The Simpsons: Hit & Run
Disney's D23 lijkt nog een leuke nasleep te hebben. Na de aankondiging van The New Simpsons Movie werd een Simpsons-panel gehouden. Bedenker Matt Groening en showrunner Matt Selman schoven aan om de nodige vragen te beantwoorden. Matt Groening lijkt daar echter zijn mond voorbij te hebben gepraat. In een antwoord bevestigt Groening namelijk de terugkeer van The Simpsons: Hit & Run.
Tijdens het panel wordt Matt Groening gevraagd of er een kans bestaat dat The Simpsons: Hit & Run terugkeert nu er ook een nieuwe Simpsons-film is aangekondigd. Hoewel Selman nog lekker vaag reageert met “That would certainly be a treat”, gooit Groening het over een minder subtiele boeg. Zo zegt Groening het volgende:
Hoewel Selman het nog probeert te repareren door te zeggen “of niet”, is de boodschap van Groening vrij duidelijk. The Simpsons: Hit & Run keert volgens hem in een bepaalde vorm terug. Of dat in de vorm van een opvolger of remake gaat zijn, is echter onduidelijk. Momenteel liggen de rechten voor The Simpsons-games in handen van het inmiddels Saoedische Electronic Arts.
Sinds 1991 zijn er tientallen Simpsons-games verschenen. Toch lijkt de bron inmiddels opgedroogd. In 2007 verscheen namelijk The Simpsons Game voor Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3 en PSP. Sindsdien hebben we voornamelijk mobiele games gezien, waarvan de laatste in 2012 verscheen.
Zitten jullie te wachten op een nieuwe Simpsons-game? Laat het zoals gebruikelijk weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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