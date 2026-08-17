Pachinko roguelite HYPERDROP heeft grote combo's en grote ballen

Gevoelig voor verslavingen? Laat HYPERDROP dan vooral aan je voorbij gaan, want deze titel combineert pachinko's en roguelites!

Ontwikkelaar Dark Dark Goose gaat de samenwerking aan met Devolver Digital om deze overdosis voor de zintuigen op te stellen. Het doel in HYPERDROP is vrij simpel: bouw onmogelijke scoremachines door combo's aan elkaar te rijgen en gebruik te maken van waanzinnige kettingsreacties. Je krijgt daarbij ook de optie om diverse items in te zetten, waardoor je de kans op succes aanzienlijk verhoogt. Pas hierbij de nodige geestverruimende visuals toe en je snapt wellicht waarom casino's vol zitten met ouderen die vastgelijmd zitten aan die duivelse machines. Deze game kost je alleen aanzienlijk minder centen, want laten we eerlijk blijven: gokspellen die elke cent uit je zak willen kloppen, daar wordt niemand vrolijk van. The house always wins.

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HYPERDROP is beschikbaar in 2027 voor de pc.