Pachinko roguelite HYPERDROP heeft grote combo's en grote ballen
Gevoelig voor verslavingen? Laat HYPERDROP dan vooral aan je voorbij gaan, want deze titel combineert pachinko's en roguelites!
Ontwikkelaar Dark Dark Goose gaat de samenwerking aan met Devolver Digital om deze overdosis voor de zintuigen op te stellen. Het doel in HYPERDROP is vrij simpel: bouw onmogelijke scoremachines door combo's aan elkaar te rijgen en gebruik te maken van waanzinnige kettingsreacties. Je krijgt daarbij ook de optie om diverse items in te zetten, waardoor je de kans op succes aanzienlijk verhoogt. Pas hierbij de nodige geestverruimende visuals toe en je snapt wellicht waarom casino's vol zitten met ouderen die vastgelijmd zitten aan die duivelse machines. Deze game kost je alleen aanzienlijk minder centen, want laten we eerlijk blijven: gokspellen die elke cent uit je zak willen kloppen, daar wordt niemand vrolijk van. The house always wins.
HYPERDROP is beschikbaar in 2027 voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Goeie titel van dit artikel Bram! 😂
Game lijkt me niks, van dat filmpje wordt ik al helemaal overprikkeld. Ben ook een keer in Japan in zo'n pachinko-hal geweest en stond binnen een minuut weer buiten. Wat een herrie!!