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Pachinko roguelite HYPERDROP heeft grote combo's en grote ballen

Door Bram Noteboom
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Gevoelig voor verslavingen? Laat HYPERDROP dan vooral aan je voorbij gaan, want deze titel combineert pachinko's en roguelites!

Ontwikkelaar Dark Dark Goose gaat de samenwerking aan met Devolver Digital om deze overdosis voor de zintuigen op te stellen. Het doel in HYPERDROP is vrij simpel: bouw onmogelijke scoremachines door combo's aan elkaar te rijgen en gebruik te maken van waanzinnige kettingsreacties. Je krijgt daarbij ook de optie om diverse items in te zetten, waardoor je de kans op succes aanzienlijk verhoogt. Pas hierbij de nodige geestverruimende visuals toe en je snapt wellicht waarom casino's vol zitten met ouderen die vastgelijmd zitten aan die duivelse machines. Deze game kost je alleen aanzienlijk minder centen, want laten we eerlijk blijven: gokspellen die elke cent uit je zak willen kloppen, daar wordt niemand vrolijk van. The house always wins.

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HYPERDROP is beschikbaar in 2027 voor de pc.

Bron: Devolver Digital
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot HYPERDROP
HYPERDROP

Ontwikkelaar

Dark Dark Goose

Uitgever

Devolver Digital

Release

2027

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Alex_Kidd
Alex_Kidd
lvl10 Deel van het meubilair
9 uur geleden

Goeie titel van dit artikel Bram! 😂
Game lijkt me niks, van dat filmpje wordt ik al helemaal overprikkeld. Ben ook een keer in Japan in zo'n pachinko-hal geweest en stond binnen een minuut weer buiten. Wat een herrie!!

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