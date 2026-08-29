Raw Fury presenteert 4-player co-op-game Bye Bye Bonnie
Ze zeggen wel eens: "Home is where the skull is." Tenminste, dat doen ze in Bye Bye Bonnie, een aankomende 4-player co-op game waarin we rondreizen in een gigantische schedel.
Roep de squad maar bij elkaar, want spoedig kunnen we puzzelen in Bye Bye Bonnie. In de game vinden we een briefje van moeder. Je broers en zussen zijn met haar mee en het enige dat achterblijft zijn wat liedjes en een gigantische toren die aan de horizon prijkt. Gelukkig beschikken we over een gigantische, pratende schedel die ons maar al te graag aan boord neemt, zodat we naar de top van de toren kunnen reizen.
In Bye Bye Bonnie dienen we samen te werken om zo puzzels op te lossen. Deze puzzels hebben doorgaans te maken met de schedel, die een bepaald obstakel dient te overwinnen. Gaan we ooit ontdekken wat er met moeder is gebeurd? Dat ontdekken we helaas pas wanneer Bye Bye Bonnie daadwerkelijk komt te verschijnen.
Bye Bye Bonnie kent helaas nog geen releasedatum en komt vooralsnog enkel te verschijnen voor pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Loot Drop
Loot Drop: Win Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 voor PS5
Maak kans op Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 voor PlayStation 5! Doe mee aan de Gameliner Loot Drop en win deze Metal Gear-bundel.14 reacties
-
Preview
Preview: Hands-on met Tides of Annihilation
Tides of Annihilation maakt in de hands-on preview indruk dankzij spectaculaire combat, epische bossfights en een unieke wereld. Lees nu de preview!4 reacties
-
Lijstjes
Lijstjes: Indiegames van gamescom 2026 - Deel 1
Het mooie gamescom 2026 was natuurlijk het podium voor diverse indiegames. In dit lijstje lees je meer over de titels die wij hebben gespeeld!1 reactie
-
Gameplay
Bekijk nu de volledige gamescom Stranger Than Heaven-demo
SEGA heeft de volledige gamescom demobuild van Stranger Than Heaven gepubliceerd. Bekijk nu de ietwat complexe combat van de aankomende RGG-game.2 reacties