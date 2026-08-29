Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Raw Fury presenteert 4-player co-op-game Bye Bye Bonnie

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Ze zeggen wel eens: "Home is where the skull is." Tenminste, dat doen ze in Bye Bye Bonnie, een aankomende 4-player co-op game waarin we rondreizen in een gigantische schedel.

Roep de squad maar bij elkaar, want spoedig kunnen we puzzelen in Bye Bye Bonnie. In de game vinden we een briefje van moeder. Je broers en zussen zijn met haar mee en het enige dat achterblijft zijn wat liedjes en een gigantische toren die aan de horizon prijkt. Gelukkig beschikken we over een gigantische, pratende schedel die ons maar al te graag aan boord neemt, zodat we naar de top van de toren kunnen reizen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

In Bye Bye Bonnie dienen we samen te werken om zo puzzels op te lossen. Deze puzzels hebben doorgaans te maken met de schedel, die een bepaald obstakel dient te overwinnen. Gaan we ooit ontdekken wat er met moeder is gebeurd? Dat ontdekken we helaas pas wanneer Bye Bye Bonnie daadwerkelijk komt te verschijnen.

Bye Bye Bonnie kent helaas nog geen releasedatum en komt vooralsnog enkel te verschijnen voor pc.

Bron: Raw Fury
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2453 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Bye Bye Bonnie
Bye Bye Bonnie

Ontwikkelaar

Brainwash Gang

Uitgever

Raw Fury

Release

-

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord