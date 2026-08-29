Raw Fury presenteert 4-player co-op-game Bye Bye Bonnie

Ze zeggen wel eens: "Home is where the skull is." Tenminste, dat doen ze in Bye Bye Bonnie, een aankomende 4-player co-op game waarin we rondreizen in een gigantische schedel.

Roep de squad maar bij elkaar, want spoedig kunnen we puzzelen in Bye Bye Bonnie. In de game vinden we een briefje van moeder. Je broers en zussen zijn met haar mee en het enige dat achterblijft zijn wat liedjes en een gigantische toren die aan de horizon prijkt. Gelukkig beschikken we over een gigantische, pratende schedel die ons maar al te graag aan boord neemt, zodat we naar de top van de toren kunnen reizen.

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In Bye Bye Bonnie dienen we samen te werken om zo puzzels op te lossen. Deze puzzels hebben doorgaans te maken met de schedel, die een bepaald obstakel dient te overwinnen. Gaan we ooit ontdekken wat er met moeder is gebeurd? Dat ontdekken we helaas pas wanneer Bye Bye Bonnie daadwerkelijk komt te verschijnen.

Bye Bye Bonnie kent helaas nog geen releasedatum en komt vooralsnog enkel te verschijnen voor pc.