Roguelite-shooter Armatus mikt op release in januari 2027

In voor wat razendsnelle en actievolle gameplay die je hart sneller doet kloppen? Check dan de nieuwe releasedatetrailer van Armatus, want misschien is deze roguelike-shooter wel iets voor jou.

De nieuwe trailer van Armatus geeft ons een korte, maar krachtige blik op kersverse, bloederige gameplay van de aankomende titel. We zien naast een aantal baasgevechten ook meerdere afschrikwekkende wezens voorbijkomen die het op jou gemunt hebben. Naast enkele korte cinematische beelden krijgen we dan ook de releasedatum onder ogen. Armatus verschijnt op 7 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.

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Ben jij van plan om Armatus een kans te geven? Als ik de gameplay zo bekijk, zullen fans van Returnal en Saros zich hier prima mee vermaken.