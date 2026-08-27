Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Roguelite-shooter Armatus mikt op release in januari 2027

Door Joey Visser
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

In voor wat razendsnelle en actievolle gameplay die je hart sneller doet kloppen? Check dan de nieuwe releasedatetrailer van Armatus, want misschien is deze roguelike-shooter wel iets voor jou.

De nieuwe trailer van Armatus geeft ons een korte, maar krachtige blik op kersverse, bloederige gameplay van de aankomende titel. We zien naast een aantal baasgevechten ook meerdere afschrikwekkende wezens voorbijkomen die het op jou gemunt hebben. Naast enkele korte cinematische beelden krijgen we dan ook de releasedatum onder ogen. Armatus verschijnt op 7 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Ben jij van plan om Armatus een kans te geven? Als ik de gameplay zo bekijk, zullen fans van Returnal en Saros zich hier prima mee vermaken.

Bron: Counterplay Games
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 11 reviews 192 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Armatus
Armatus

Ontwikkelaar

Counterplay Games

Uitgever

Fictions

Release

18 juli 1905

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord