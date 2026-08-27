Roguelite-shooter Armatus mikt op release in januari 2027
In voor wat razendsnelle en actievolle gameplay die je hart sneller doet kloppen? Check dan de nieuwe releasedatetrailer van Armatus, want misschien is deze roguelike-shooter wel iets voor jou.
De nieuwe trailer van Armatus geeft ons een korte, maar krachtige blik op kersverse, bloederige gameplay van de aankomende titel. We zien naast een aantal baasgevechten ook meerdere afschrikwekkende wezens voorbijkomen die het op jou gemunt hebben. Naast enkele korte cinematische beelden krijgen we dan ook de releasedatum onder ogen. Armatus verschijnt op 7 januari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.
Ben jij van plan om Armatus een kans te geven? Als ik de gameplay zo bekijk, zullen fans van Returnal en Saros zich hier prima mee vermaken.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
-
Trailer
Actie-RPG Armatus verschijnt deze winter voor pc en consoles
Gedurende PC Gaming Show 2026 werd er een momentje stilgestaan bij Armatus. De actie-RPG met third-person shooter elementen heeft een releasewindow.1 reactie
-
Trailer
Third-person shooter en actie-RPG Armatus aangekondigd
Tijdens de Xbox Partner Showcase 2025 maken we een uitstapje naar Parijs, waar de third-person shooter, actie-RPG en duistere roguelite Armatus zich...0 reacties