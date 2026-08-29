Sluit je niet aan bij een cult, tenzij het in Join Us is

Openwereld-co-op-survivalgame Join Us heeft een nieuwe trailer gekregen. In de trailer krijgen we te horen dat je je vrienden echt niet moet overhalen om zich bij een cult aan te sluiten, tenzij het die van jezelf in Join Us is natuurlijk.

Join Us is een absurde openwereldgame waarin we onze eigen tak van een bekende cult starten. Dat doen we in the middle of nowhere, waar we volgelingen moeten ronselen, de lokale "non-believers" moeten afhouden en onze homestead opbouwen. De game is speelbaar met maximaal vier spelers in de partij en staat garant voor flink wat absurde momenten. Ik kan het weten, want ik heb de game al kunnen spelen. De preview komt spoedig te verschijnen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Join Us verschijnt in maart 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.