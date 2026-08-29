Sluit je niet aan bij een cult, tenzij het in Join Us is
Openwereld-co-op-survivalgame Join Us heeft een nieuwe trailer gekregen. In de trailer krijgen we te horen dat je je vrienden echt niet moet overhalen om zich bij een cult aan te sluiten, tenzij het die van jezelf in Join Us is natuurlijk.
Join Us is een absurde openwereldgame waarin we onze eigen tak van een bekende cult starten. Dat doen we in the middle of nowhere, waar we volgelingen moeten ronselen, de lokale "non-believers" moeten afhouden en onze homestead opbouwen. De game is speelbaar met maximaal vier spelers in de partij en staat garant voor flink wat absurde momenten. Ik kan het weten, want ik heb de game al kunnen spelen. De preview komt spoedig te verschijnen.
Join Us verschijnt in maart 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Zijn wij met z'n allen geen cult dan?
Ook in kleur verkrijgbaar?