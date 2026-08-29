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gamescom 2026

Sluit je niet aan bij een cult, tenzij het in Join Us is

Door Rudy Wijnberg
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Openwereld-co-op-survivalgame Join Us heeft een nieuwe trailer gekregen. In de trailer krijgen we te horen dat je je vrienden echt niet moet overhalen om zich bij een cult aan te sluiten, tenzij het die van jezelf in Join Us is natuurlijk.

Join Us is een absurde openwereldgame waarin we onze eigen tak van een bekende cult starten. Dat doen we in the middle of nowhere, waar we volgelingen moeten ronselen, de lokale "non-believers" moeten afhouden en onze homestead opbouwen. De game is speelbaar met maximaal vier spelers in de partij en staat garant voor flink wat absurde momenten. Ik kan het weten, want ik heb de game al kunnen spelen. De preview komt spoedig te verschijnen.

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Join Us verschijnt in maart 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Wolf Haus Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2453 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Join Us
Join Us

Ontwikkelaar

Wolf Haus Games

Uitgever

Wolf Haus Games

Release

Maart 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Zijn wij met z'n allen geen cult dan?

0
Avatar Kluut
Kluut
lvl10 Deel van het meubilair
4 uur geleden

Ook in kleur verkrijgbaar?

0
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