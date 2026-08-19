Spy-game Barkour plaatst je in de vacht van een hond

Altijd al een razendsnelle good boy willen zijn? In Barkour krijg je die kans! In de game speel je de harige agent T.H.U.N.D.E.R., een kwispelend hondje met toegang tot levensgevaarlijke gadgets.

Dat honden lekker kunnen bewegen, is overduidelijk, maar geen hond is zo flexibel als agent T.H.U.N.D.E.R., een viervoetige geheimagent die middels parkour en een ondeugend blafje menig vijand weet tegen te houden. In Barkour reizen we de hele wereld over, waar we over muren kunnen rennen, voorbij vijanden dienen te sluipen en vooral veel chaos veroorzaken.

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Barkour verschijnt in het vierde kwartaal voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Mocht je de tong al uit de mond hebben hangen, dan kun je de game nu al spelen. Bekijk nu de Barkour-steampagina voor een demo!