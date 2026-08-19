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Spy-game Barkour plaatst je in de vacht van een hond

Door Rudy Wijnberg
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Altijd al een razendsnelle good boy willen zijn? In Barkour krijg je die kans! In de game speel je de harige agent T.H.U.N.D.E.R., een kwispelend hondje met toegang tot levensgevaarlijke gadgets.

Dat honden lekker kunnen bewegen, is overduidelijk, maar geen hond is zo flexibel als agent T.H.U.N.D.E.R., een viervoetige geheimagent die middels parkour en een ondeugend blafje menig vijand weet tegen te houden. In Barkour reizen we de hele wereld over, waar we over muren kunnen rennen, voorbij vijanden dienen te sluipen en vooral veel chaos veroorzaken.

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Barkour verschijnt in het vierde kwartaal voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Mocht je de tong al uit de mond hebben hangen, dan kun je de game nu al spelen. Bekijk nu de Barkour-steampagina voor een demo!

Bron: Varsav Studios
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2373 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Barkour
Barkour

Ontwikkelaar

Varsav Game Studios

Uitgever

Varsav Game Studios

Release

Q4 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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