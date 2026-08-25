Streamers maken levensgevaarlijke content in Like or Die

Ontwikkelaar en uitgever NC heeft tijdens Opening Night Live hun nieuwe game Like or Die. Deze game is een team-based shooter waarin streamers het tegen elkaar opnemen in een zogehete Quaya Stream.

Alles voor de likes is een credo die door menig influencer wordt verheven tot levensmotto. Voor deze streamers is Like or Die ideaal, want op het platform Quaya Stream nemen zij het tegen elkaar op om likes te verdienen. Zij kunnen niet alleen hun wapens gebruiken om elkaar tot kleine blokjes te schieten, maar kunnen deze wapens ook inzetten om het slagveld te veranderen door middel van het toevoegen van kartonnen dozen.

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Like or Die heeft nog geen releasedatum, maar is vanaf nu wel al te wishlisten op Steam.