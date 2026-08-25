Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Streamers maken levensgevaarlijke content in Like or Die

Door Patrick Lamers
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Ontwikkelaar en uitgever NC heeft tijdens Opening Night Live hun nieuwe game Like or Die. Deze game is een team-based shooter waarin streamers het tegen elkaar opnemen in een zogehete Quaya Stream.

Alles voor de likes is een credo die door menig influencer wordt verheven tot levensmotto. Voor deze streamers is Like or Die ideaal, want op het platform Quaya Stream nemen zij het tegen elkaar op om likes te verdienen. Zij kunnen niet alleen hun wapens gebruiken om elkaar tot kleine blokjes te schieten, maar kunnen deze wapens ook inzetten om het slagveld te veranderen door middel van het toevoegen van kartonnen dozen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Like or Die heeft nog geen releasedatum, maar is vanaf nu wel al te wishlisten op Steam.

Bron: NC
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2946 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl13 Meta Builder
26 minuten geleden

Lijk or die

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord