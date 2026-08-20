Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Subnautica 2 krijgt Buddy System-update met proximity chat

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Duik terug in de early access van Subnautica 2 met de gloednieuwe Buddy System-update. Dit nieuwe systeem stelt spelers in staat om elkaar te verstaan middels proximity chat en voegt natuurlijk wat nieuwe gameplay toe.

Subnautica 2 is een gigantische hit geweest. De game van Unknown Worlds kwam gepaard met flink wat drama, maar dat heeft de playerbase niet gedeerd. Er zijn namelijk miljoenen exemplaren van de Subnautica 2 Early Access verkocht. De game is nu voorzien van een nieuwe update. De Subnautica 2 Buddy System-update zorgt ervoor dat de duikers elkaar nu kunnen horen middels proximity chat. Daarnaast kunnen spelers nu met elkaar ruilen en is het mogelijk om elkaar te reviven.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

De Subnautica 2 Buddy System-update is beschikbaar als gratis update. Subnautica 2 is nu te spelen op Xbox Series en pc.

Bron: Unknown Worlds
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2387 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Subnautica 2
Subnautica 2

Ontwikkelaar

Unknown Worlds Entertainment

Uitgever

KRAFTON

Release

14 mei 2026

Platforms

PC
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl12 Clout Farmer
5 uur geleden

Iemand deze gespeeld? Lijkt het meer op deel 1 of Below Zero?

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord