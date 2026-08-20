Subnautica 2 krijgt Buddy System-update met proximity chat

Duik terug in de early access van Subnautica 2 met de gloednieuwe Buddy System-update. Dit nieuwe systeem stelt spelers in staat om elkaar te verstaan middels proximity chat en voegt natuurlijk wat nieuwe gameplay toe.

Subnautica 2 is een gigantische hit geweest. De game van Unknown Worlds kwam gepaard met flink wat drama, maar dat heeft de playerbase niet gedeerd. Er zijn namelijk miljoenen exemplaren van de Subnautica 2 Early Access verkocht. De game is nu voorzien van een nieuwe update. De Subnautica 2 Buddy System-update zorgt ervoor dat de duikers elkaar nu kunnen horen middels proximity chat. Daarnaast kunnen spelers nu met elkaar ruilen en is het mogelijk om elkaar te reviven.

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De Subnautica 2 Buddy System-update is beschikbaar als gratis update. Subnautica 2 is nu te spelen op Xbox Series en pc.