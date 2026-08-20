Subnautica 2 krijgt Buddy System-update met proximity chat
Duik terug in de early access van Subnautica 2 met de gloednieuwe Buddy System-update. Dit nieuwe systeem stelt spelers in staat om elkaar te verstaan middels proximity chat en voegt natuurlijk wat nieuwe gameplay toe.
Subnautica 2 is een gigantische hit geweest. De game van Unknown Worlds kwam gepaard met flink wat drama, maar dat heeft de playerbase niet gedeerd. Er zijn namelijk miljoenen exemplaren van de Subnautica 2 Early Access verkocht. De game is nu voorzien van een nieuwe update. De Subnautica 2 Buddy System-update zorgt ervoor dat de duikers elkaar nu kunnen horen middels proximity chat. Daarnaast kunnen spelers nu met elkaar ruilen en is het mogelijk om elkaar te reviven.
De Subnautica 2 Buddy System-update is beschikbaar als gratis update. Subnautica 2 is nu te spelen op Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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