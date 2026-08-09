Terry Crews vs. Finn Wolfhard in intense LEGO Pokémon-battle

Normaliter ben ik niet zo van de reclames, maar voor deze maak ik een uitzondering. Terry Crews neemt het namelijk op tegen Finn Wolfhard in een ietwat vreemde LEGO Pókemon-battle.

Vrijwel alles aan deze reclame is vreemd, but I like it! In de nieuwste LEGO-commercial ter ere van de verschenen (en nog te verschijnen) LEGO Pokémon sets, zien we Terry Crews (White Girls, Brooklyn 99) de directe confrontatie met Finn Wolfhard (Stranger Things) aangaan. Wolfhard natuurlijk met een Charizard (try-hard) en Crews natuurlijk met een schattige Jigglypuff. Mijn vraag is echter, is dit echt een ding? Rennen kinderen tegenwoordig met LEGO Pokémon in hun hand op de tegenstander af? Mocht dat zo zijn, waar schrijf ik mij in?

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Afgelopen maand onthulden The Pokémon Company en LEGO zeventien nieuwe LEGO Pokémon-builds. Inmiddels zijn daar vijftien van verschenen. Heb jij al wat LEGO Pokémon in huis? Laat het weten in de comments.