Terry Crews vs. Finn Wolfhard in intense LEGO Pokémon-battle
Normaliter ben ik niet zo van de reclames, maar voor deze maak ik een uitzondering. Terry Crews neemt het namelijk op tegen Finn Wolfhard in een ietwat vreemde LEGO Pókemon-battle.
Vrijwel alles aan deze reclame is vreemd, but I like it! In de nieuwste LEGO-commercial ter ere van de verschenen (en nog te verschijnen) LEGO Pokémon sets, zien we Terry Crews (White Girls, Brooklyn 99) de directe confrontatie met Finn Wolfhard (Stranger Things) aangaan. Wolfhard natuurlijk met een Charizard (try-hard) en Crews natuurlijk met een schattige Jigglypuff. Mijn vraag is echter, is dit echt een ding? Rennen kinderen tegenwoordig met LEGO Pokémon in hun hand op de tegenstander af? Mocht dat zo zijn, waar schrijf ik mij in?
Afgelopen maand onthulden The Pokémon Company en LEGO zeventien nieuwe LEGO Pokémon-builds. Inmiddels zijn daar vijftien van verschenen. Heb jij al wat LEGO Pokémon in huis? Laat het weten in de comments.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Preview
Preview: Marvel's Wolverine - De messen zijn geslepen
Patrick mocht vast zijn klauwen zetten in Marvel's Wolverine. Zijn bevindingen na zijn eerste paar uur in de game lees je in deze preview.5 reacties
-
Trailer
Speel als een Duitse herder in emotionele indiegame Hubert
Een trouwe viervoeter is snel het recept voor een aantal tranen. In Hubert speel je als een Duitse herder die alles doet om zijn baasje te helpen.1 reactie
-
Nieuws
The Relic: First Guardian kent releasedatum voor Xbox Series X|S en Switch 2
Terwijl Project Cloud Games hard aan het werk is om de ruige launch van The Relic: First Guardian op te poetsen, wordt de RPG ook klaargestoomd voor...0 reacties
-
Trailer
Call of Duty Modern Warfare 4 Beta biedt campaign-demo
De Call of Duty Modern Warfare 4 Beta heeft voor ieder wat wils. Naast de multiplayer-modi kunnen spelers ook een demo van de campaign uitproberen.2 reacties