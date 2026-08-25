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gamescom 2026

The Blood of Dawnwalker-trailer is het laatste wapenfeit vóór launch

Door Bram Noteboom
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Rebel Wolves en Bandai Namco geven je nog één keer de kans om kennis te maken met The Blood of Dawnwalker. Check hier de RPG in actie.

The Blood of Dawnwalker is een duistere actie-RPG, waarin je als een half-mens, half-vampier aan de slag gaat. Je familie wordt namelijk op bloederige wijze bedreigd en het is aan jou om dit complot te stoppen. Je krijgt echter gelimiteerd de tijd om dit doel te bereiken, dus je moet moeilijke keuzes maken onderweg om het lot van je geliefden veilig te stellen. Het eerste hoofdstuk van Coens saga, waarin spelers tijdens hun reis door Vale Sangora trekken en ze het opnemen tegen de tirannieke vampierheer Brencis, dient als een introductie. Rebel Wolves heeft grote ambities met The Blood of Dawnwalker, maar eerst moet natuurlijk de launch van de eerste game plaatsvinden.

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The Blood of Dawnwalker is beschikbaar vanaf 3 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Bandai Namco
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5366 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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The Blood of Dawnwalker

Ontwikkelaar

Rebel Wolves

Uitgever

Bandai Namco

Release

3 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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