The Blood of Dawnwalker-trailer is het laatste wapenfeit vóór launch
Rebel Wolves en Bandai Namco geven je nog één keer de kans om kennis te maken met The Blood of Dawnwalker. Check hier de RPG in actie.
The Blood of Dawnwalker is een duistere actie-RPG, waarin je als een half-mens, half-vampier aan de slag gaat. Je familie wordt namelijk op bloederige wijze bedreigd en het is aan jou om dit complot te stoppen. Je krijgt echter gelimiteerd de tijd om dit doel te bereiken, dus je moet moeilijke keuzes maken onderweg om het lot van je geliefden veilig te stellen. Het eerste hoofdstuk van Coens saga, waarin spelers tijdens hun reis door Vale Sangora trekken en ze het opnemen tegen de tirannieke vampierheer Brencis, dient als een introductie. Rebel Wolves heeft grote ambities met The Blood of Dawnwalker, maar eerst moet natuurlijk de launch van de eerste game plaatsvinden.
The Blood of Dawnwalker is beschikbaar vanaf 3 september 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
The Blood of Dawnwalker krijgt toch 60fps na kritiek van fans
The Blood of Dawnwalker krijgt bij release toch een 60fps Performance Mode. De modus verschijnt op PS5, PS5 Pro en Xbox Series X via een day-one-patch.42 reacties
-
Gameplay
Bekijk nu The Blood of Dawnwalker in actie op drie consoles
Bekijk nu The Blood of Dawnwalker in actie op de PS5 Pro, Base PlayStation 5 en Xbox Series X. Kan jij de verschillen spotten en voor welke versie ga jij?9 reacties
-
Releases
11 must-have games van september 2026 met The Blood of Dawnwalker
September 2026 zit simpelweg ramvol met grote releases. Check hier de tien must-have games die je moet checken volgende maand!25 reacties
-
Trailer
Dit is wat je moet weten over The Blood of Dawnwalker
Niet zo van het lezen, maar wel van het kijken? Bekijk dan nu alles wat je moet weten over: The Blood of Dawnwalker. De game verschijnt op 3 september.13 reacties