Het is de remake waarvan je niet wist dat je hem nodig had... Disney's The Mandalorian is voorzien van een trailer waarin we een scène uit de serie te zien krijgen. Dit keer is alles en iedereen echter gemaakt van wol.

Tijdens Disney's D23-evenement zijn we te weten gekomen datLEGO Star Wars: The Mandalorian als special op Disney+ verschijnt. Blijkbaar is LEGO niet het enige materiaal waarmee Disney heeft geëxperimenteerd. Onderstaande trailer geeft namelijk een goed beeld van een Sackboy-achtige stijl waarin Mando, Grogu en Bo-Katan van wol zijn gemaakt. Helaas moeten we het doen met de trailer, want een volledige remake lijkt er niet in te zitten.