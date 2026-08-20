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The Mandalorian krijgt Sackboy-achtige trailer waarin alles van wol is

Door Rudy Wijnberg
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Het is de remake waarvan je niet wist dat je hem nodig had... Disney's The Mandalorian is voorzien van een trailer waarin we een scène uit de serie te zien krijgen. Dit keer is alles en iedereen echter gemaakt van wol.

Tijdens Disney's D23-evenement zijn we te weten gekomen datLEGO Star Wars: The Mandalorian als special op Disney+ verschijnt. Blijkbaar is LEGO niet het enige materiaal waarmee Disney heeft geëxperimenteerd. Onderstaande trailer geeft namelijk een goed beeld van een Sackboy-achtige stijl waarin Mando, Grogu en Bo-Katan van wol zijn gemaakt. Helaas moeten we het doen met de trailer, want een volledige remake lijkt er niet in te zitten.

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Bron: Disney
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2387 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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