The Mandalorian krijgt Sackboy-achtige trailer waarin alles van wol is
Het is de remake waarvan je niet wist dat je hem nodig had... Disney's The Mandalorian is voorzien van een trailer waarin we een scène uit de serie te zien krijgen. Dit keer is alles en iedereen echter gemaakt van wol.
Tijdens Disney's D23-evenement zijn we te weten gekomen datLEGO Star Wars: The Mandalorian als special op Disney+ verschijnt. Blijkbaar is LEGO niet het enige materiaal waarmee Disney heeft geëxperimenteerd. Onderstaande trailer geeft namelijk een goed beeld van een Sackboy-achtige stijl waarin Mando, Grogu en Bo-Katan van wol zijn gemaakt. Helaas moeten we het doen met de trailer, want een volledige remake lijkt er niet in te zitten.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Trailer
Eerste gameplay Minecraft Dungeons II toont vrolijke chaos
De eerste rauwe gameplaybeelden van Minecraft Dungeons II zijn vrijgegeven. XBOX Game Studios en Mojang Studios zijn er klaar voor, jij ook?0 reacties
-
Game review0
Puppergeist review - Veel geblaf, weinig beet
In Puppergeist reis je naar de hondenonderwereld om het verloren hondje van heks Claire te vinden door middel van ritmische minigames.0 reacties
-
Alles wat je moet weten over
Alles wat je moet weten over: De Call of Duty: Modern Warfare 4 bètaweekenden
Lees nu alles over de Call of Duty: Modern Warfare 4-bètaweekenden. Ontdek alle maps, modi, tijden, beloningen en meer van beide bèta periodes.1 reactie
-
Trailer
Arc Raiders sluit absurde sponsorship met Subway
Arc Raiders-fans mogen niet langer Call of Duty belachelijk maken. Subway is vanaf nu officieel onderdeel van het Arc Raiders-universum.6 reacties