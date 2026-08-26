Alien Deathstorm komt in voorjaar van 2027 te verschijnen
Tijdens de XBOX @ gamescom-show is nieuwe gameplay van Alien Deathstorm uit de doeken gedaan. Ook is bekendgemaakt dat de game in 2027 komt te verschijnen.
In de deep-dive ging de ontwikkelaar uitgebreid in op de gameplaymechanieken van Alien Deathstorm, kregen we uitleg over de opdrachten die spelers moeten voltooien en zagen we hoe de aliens op hun prooi jagen. Daarnaast kregen we de duistere off-world kolonie te zien waar de game zich afspeelt, evenals de verschillende angstaanjagende vijanden die de game op je afvuurt. Mocht je de gamescom-uitzending hebben gemist, dan kun je hieronder in ieder geval de nieuwe trailer bekijken, waarin een releaseperiode in het voorjaar van 2027 wordt aangekondigd. Een exacte releasedatum blijft op dit moment nog uit.
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Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.