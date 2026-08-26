Alien Deathstorm komt in voorjaar van 2027 te verschijnen

Tijdens de XBOX @ gamescom-show is nieuwe gameplay van Alien Deathstorm uit de doeken gedaan. Ook is bekendgemaakt dat de game in 2027 komt te verschijnen.

In de deep-dive ging de ontwikkelaar uitgebreid in op de gameplaymechanieken van Alien Deathstorm, kregen we uitleg over de opdrachten die spelers moeten voltooien en zagen we hoe de aliens op hun prooi jagen. Daarnaast kregen we de duistere off-world kolonie te zien waar de game zich afspeelt, evenals de verschillende angstaanjagende vijanden die de game op je afvuurt. Mocht je de gamescom-uitzending hebben gemist, dan kun je hieronder in ieder geval de nieuwe trailer bekijken, waarin een releaseperiode in het voorjaar van 2027 wordt aangekondigd. Een exacte releasedatum blijft op dit moment nog uit.

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