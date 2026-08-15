Kijk hier de onthulling van Fortnite Chapter 7 Season 4: Override

Fortnite gaat al negen jaar lang als een absolute raket. De in 2017 gelanceerde game van Epic Games start spoedig met Fortnite - Chapter 7 Season 4: Override. Mocht je de onthulling van dat seizoen live willen meemaken, dan kan dat. Onderstaande Fortnite: Override-trailer gaat op 16 augustus 2026 om 18:00 Nederlandse tijd live.

Wat we kunnen verwachten van het aankomende seizoen, is momenteel onbekend. De tagline van het komende seizoen luidt "Break the Rules - Change the Game", gaat Epic Games Fortnite daadwerkelijk op de schop gooien? Waarschijnlijk niet, maar een aantal nieuwe mechanics zijn vrijwel altijd gegarandeerd. Op 16 augustus gaan we het zien, onderstaande trailer gaat op die dag om 18:00 namelijk in première.