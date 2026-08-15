Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Kijk hier de onthulling van Fortnite Chapter 7 Season 4: Override

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Fortnite gaat al negen jaar lang als een absolute raket. De in 2017 gelanceerde game van Epic Games start spoedig met Fortnite - Chapter 7 Season 4: Override. Mocht je de onthulling van dat seizoen live willen meemaken, dan kan dat. Onderstaande Fortnite: Override-trailer gaat op 16 augustus 2026 om 18:00 Nederlandse tijd live.

Wat we kunnen verwachten van het aankomende seizoen, is momenteel onbekend. De tagline van het komende seizoen luidt "Break the Rules - Change the Game", gaat Epic Games Fortnite daadwerkelijk op de schop gooien? Waarschijnlijk niet, maar een aantal nieuwe mechanics zijn vrijwel altijd gegarandeerd. Op 16 augustus gaan we het zien, onderstaande trailer gaat op die dag om 18:00 namelijk in première.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
Bron: Epic Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Fortnite
Fortnite

Ontwikkelaar

Epic Games

Uitgever

Epic Games

Release

25 juli 2017

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord