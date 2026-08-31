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Lara Croft krijgt flink tegengas in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Door Rudy Wijnberg
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Waar iedereen denkt dat Tomb Raider: Legacy of Atlantis altijd maar draait om Lara Croft, heeft tegenstandster Jacqueline Natla nog niet gezien. De koppige, steenrijke zakenvrouw is nog altijd de grote vijand, maar komt in de remake van het origineel daadwerkelijk tot haar recht.

In de alweer zevende aflevering van de Tomb Raider: Legacy of Atlantis-miniserie maken we kennis met Jacqueline Natla. De rol van Lara's grote tegenstander wordt vertolkt door Adrienne Wilkinson. De actrice staat niet zozeer bekend om gigantische rollen in blockbusters, maar heeft onderhand al aardig wat ervaring in de gamingwereld. Zo heeft Wilkinson eerder gespeeld in Star Wars: The Force Unleashed, Star Wars: The Old Republic, The Evil Within en Saints Row (2006). Kijk nu onderstaande video voor wat heerlijke dynamiek tussen de twee powervrouwen.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Tomb Raider
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2475 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ontwikkelaar

Crystal Dynamics

Uitgever

Amazon Games

Release

12 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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