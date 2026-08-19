Luister en kijk nu naar de Orbitals-opening van Mami Ayukawa
Toe aan wat positiviteit na alle discussies over het lekken van de GTA 6-gameplay? Bekijk dan nu de officiële themesongvideo van Orbitals. Zoals verwacht opent de game met een kenmerkende anime-tune en heerlijke beelden.
Nintendo Switch 2-exclusive Orbitals komt op 3 september 2026 te verschijnen. De op anime geïnspireerde co-opgame plaatst ons in de schoenen van Maki of Omura, een duo dat aan boord van een ruimtestation flink in de problemen raakt. De op retro-anime geïnspireerde game is natuurlijk voorzien van een eigen themesong die we in onderstaande trailer kunnen horen. Het nummer ‘Accelerating Destiny’ is ingezongen door de Japanse zangeres Mami Ayukawa, een vocalist die de themesong van het in 1985 verschenen Mobile Suit Zeta Gundam heeft ingezongen.
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