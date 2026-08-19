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Luister en kijk nu naar de Orbitals-opening van Mami Ayukawa

Door Rudy Wijnberg
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Toe aan wat positiviteit na alle discussies over het lekken van de GTA 6-gameplay? Bekijk dan nu de officiële themesongvideo van Orbitals. Zoals verwacht opent de game met een kenmerkende anime-tune en heerlijke beelden.

Nintendo Switch 2-exclusive Orbitals komt op 3 september 2026 te verschijnen. De op anime geïnspireerde co-opgame plaatst ons in de schoenen van Maki of Omura, een duo dat aan boord van een ruimtestation flink in de problemen raakt. De op retro-anime geïnspireerde game is natuurlijk voorzien van een eigen themesong die we in onderstaande trailer kunnen horen. Het nummer ‘Accelerating Destiny’ is ingezongen door de Japanse zangeres Mami Ayukawa, een vocalist die de themesong van het in 1985 verschenen Mobile Suit Zeta Gundam heeft ingezongen.

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Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2373 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Orbitals
Orbitals

Ontwikkelaar

Shapefarm

Uitgever

Kepler Interactive

Release

3 september 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Larv
Larv
lvl6 Combo Juggler
13 uur geleden

Ziet er vet uit. Orbitals en Vivarium hebben m'n interesse puur vanwege hun klassieke anime-stijl.

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