Marvel Tōkon: Fighting Souls toont Loki eindelijk in actie
Loki, de god van baldadigheid en leugens, kan in Marvel Tōkon: Fighting Souls natuurlijk niet ontbreken. Het personage was lange tijd gehuld in mysterie, maar daar komt nu verandering in met de Marvel Tōkon: Fighting Souls-character guide van Loki.
Een verraderlijk personage dient natuurlijk te beschikken over een verraderlijke moveset. Loki is bijzonder effectief op lange afstand dankzij zijn ijsprojectielen, maar kan tegenstanders ook in de luren leggen met zijn illusies. Zo lijkt het alsof het personage op je afkomt, maar kan hij op het laatste moment zijn aanval annuleren en juist naar achteren bewegen.
Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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weer een fighting game waar je keihard afgeslacht zal worden in multiplayer.