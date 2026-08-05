Marvel Tōkon: Fighting Souls toont Loki eindelijk in actie

Loki, de god van baldadigheid en leugens, kan in Marvel Tōkon: Fighting Souls natuurlijk niet ontbreken. Het personage was lange tijd gehuld in mysterie, maar daar komt nu verandering in met de Marvel Tōkon: Fighting Souls-character guide van Loki.

Een verraderlijk personage dient natuurlijk te beschikken over een verraderlijke moveset. Loki is bijzonder effectief op lange afstand dankzij zijn ijsprojectielen, maar kan tegenstanders ook in de luren leggen met zijn illusies. Zo lijkt het alsof het personage op je afkomt, maar kan hij op het laatste moment zijn aanval annuleren en juist naar achteren bewegen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Marvel Tōkon: Fighting Souls verschijnt op 6 augustus voor PlayStation 5 en pc.