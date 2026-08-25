Nintendo Switch Sports Resort krijgt Nintendo Switch 2 bundel

Nintendo heeft zojuist een nieuwe bundel voor de Nintendo Switch 2 aangekondigd. Het gaat om de Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort bundel, welke in oktober verschijnt.

In oktober verschijnt Nintendo Switch Sports Resort. De sportievelingen onder ons die de game wel willen spelen, maar nog geen Nintendo Switch 2 in huis hebben staan kunnen tegen die tijd ook gaan voor de Nintendo Switch 2 bundel waar Nintendo Switch Sports Resort inbegrepen zit. De bundel bevat de Nintendo Switch 2 console, een downloadcode voor de game Nintendo Switch Sports Resort en een lidmaatschap van 3 maanden (90 dagen) voor Nintendo Switch Online.

In Nintendo Switch Sports Resort reis je af richting Wuhu-eiland waar je allerlei sportieve activiteiten kunt ondernemen. De game bevat twaalf verschillende sporten om te beoefenen die je met je eigen Mii-personage of zelf gecreëerde Sportsmate kunt doen. Ook is het mogelijk het eiland te verkennen met een sportvliegtuig of waterscooter. De sporten variëren van boksen tot bowlen en van boogschieten tot duimworstelen.

Zowel Nintendo Switch Sports Resort als de Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort bundel verschijnen op 22 oktober van dit jaar.