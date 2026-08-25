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gamescom 2026

Nintendo Switch Sports Resort krijgt Nintendo Switch 2 bundel

Door Patrick Lamers
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Nintendo heeft zojuist een nieuwe bundel voor de Nintendo Switch 2 aangekondigd. Het gaat om de Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort bundel, welke in oktober verschijnt.

In oktober verschijnt Nintendo Switch Sports Resort. De sportievelingen onder ons die de game wel willen spelen, maar nog geen Nintendo Switch 2 in huis hebben staan kunnen tegen die tijd ook gaan voor de Nintendo Switch 2 bundel waar Nintendo Switch Sports Resort inbegrepen zit. De bundel bevat de Nintendo Switch 2 console, een downloadcode voor de game Nintendo Switch Sports Resort en een lidmaatschap van 3 maanden (90 dagen) voor Nintendo Switch Online.

In Nintendo Switch Sports Resort reis je af richting Wuhu-eiland waar je allerlei sportieve activiteiten kunt ondernemen. De game bevat twaalf verschillende sporten om te beoefenen die je met je eigen Mii-personage of zelf gecreëerde Sportsmate kunt doen. Ook is het mogelijk het eiland te verkennen met een sportvliegtuig of waterscooter. De sporten variëren van boksen tot bowlen en van boogschieten tot duimworstelen.

Zowel Nintendo Switch Sports Resort als de Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort bundel verschijnen op 22 oktober van dit jaar.

Bron: Nintendo
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 186 reviews 2936 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Nintendo Switch Sports Resort
Nintendo Switch Sports Resort

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

22 October 2026

Platforms

NS2
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