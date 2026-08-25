Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Onimusha: Way of the Sword kent nu een langere demo

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Kon je net niet genoeg informatie uit de demo van Onimusha: Way of the Sword halen? Check deze dan nog maar een keer, want de demo is voorzien van nieuwe content!

In de geüpdatete demo kunnen we met Musashi aan de slag in de 'Oni Refuge Area'. Hier hakken we ons een weg door diverse Genma, waarna ons een taaie kluif te wachten staat. Daidara bewaakt namelijk het eindscherm. Weet jij het einde te bereiken?

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Capcom
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2442 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

4 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Speel het 4 september heel de game wel😋

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord