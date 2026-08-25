Onimusha: Way of the Sword kent nu een langere demo
Kon je net niet genoeg informatie uit de demo van Onimusha: Way of the Sword halen? Check deze dan nog maar een keer, want de demo is voorzien van nieuwe content!
In de geüpdatete demo kunnen we met Musashi aan de slag in de 'Oni Refuge Area'. Hier hakken we ons een weg door diverse Genma, waarna ons een taaie kluif te wachten staat. Daidara bewaakt namelijk het eindscherm. Weet jij het einde te bereiken?
Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Speel het 4 september heel de game wel😋