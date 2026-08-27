Ontdek de wereld van DayZ Badlands in nieuwe trailer

Tijdens de XBOX @ gamescom-showcase is de DayZ Badlands-uitbreiding voorzien van een nieuwe trailer. Ontdek het geteisterde Nasdara en kom de releasedatum te weten van de aankomende uitbreiding.

In DayZ Badlands kunnen we de uitgestrekte gebieden van Nasdara verkennen, een post-apocalyptische regio van ruim 267 vierkante kilometer. Verzamel nieuwe wapens en uitrusting, ga het gevecht aan met nieuwe dreigingen en herbouw verwoeste huizen om ze vervolgens om te toveren tot een veilige basis. Ga je liever op pad om de omgeving te verkennen? Stap dan op de motor en trek eropuit om de vele bezienswaardigheden van Nasdara te ontdekken. Bekijk de trailer hieronder.

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De DayZ Badlands-uitbreiding is vanaf 15 oktober beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.