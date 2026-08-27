Ontdek de wereld van DayZ Badlands in nieuwe trailer
Tijdens de XBOX @ gamescom-showcase is de DayZ Badlands-uitbreiding voorzien van een nieuwe trailer. Ontdek het geteisterde Nasdara en kom de releasedatum te weten van de aankomende uitbreiding.
In DayZ Badlands kunnen we de uitgestrekte gebieden van Nasdara verkennen, een post-apocalyptische regio van ruim 267 vierkante kilometer. Verzamel nieuwe wapens en uitrusting, ga het gevecht aan met nieuwe dreigingen en herbouw verwoeste huizen om ze vervolgens om te toveren tot een veilige basis. Ga je liever op pad om de omgeving te verkennen? Stap dan op de motor en trek eropuit om de vele bezienswaardigheden van Nasdara te ontdekken. Bekijk de trailer hieronder.
De DayZ Badlands-uitbreiding is vanaf 15 oktober beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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