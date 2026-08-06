Ook Carnage en Deadpool krijgen Marvel Tōkon character guide
Happy launchday! Marvel Tōkon: Fighting Souls is vanaf vandaag verkrijgbaar voor PlayStation 5 en pc. Vrijwel het complete roster is voorzien van een character guide, maar twee personages bleven gehuld in mysterie. Tot nu, want zowel Deadpool als Carnage hebben eindelijk een Marvel Tōkon: Fighting Souls character guide gekregen!
Voor welke complete lunatic ga jij? Is het de symbiotische seriemoordenaar Carnage, die korte metten maakt met zijn tegenstanders op de korte tot middellange afstand, of kies je toch voor Deadpool, die geregeld de confrontatie aangaat met zowel de speler als het personage tegenover hem? Ook Deadpool beschikt over een heerlijke moveset. Neemt hij je namelijk niet onder vuur met zijn geweren, dan hakt hij je wel in mootjes met zijn Chimichanga Chop.
Marvel Tōkon: Fighting Souls is vanaf nu beschikbaar voor PlayStation 5 en pc. Houd Gameliner vandaag goed in de gaten, want om 10:00 uur gaat de volgende Loot Drop live, waarin wij Marvel Tōkon: Fighting Souls weggeven!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Game review5
MARVEL Tōkon: Fighting Souls review - Bijzonder divers
Marvel Tōkon: Fighting Souls is uniek in ieder opzicht. Wen maar aan het zien van deze game, want dit is een blijvertje. Lees nu de Marvel Tōkon-review!5 reacties
-
Poll
Poll: Wat gaat de Beste Game van Augustus 2026 worden?
Augustus is nog relatief rustig, maar kent toch een aantal mooie gamereleases. Welke game wordt volgens jullie de Beste Game van Augustus 2026?23 reacties
-
Nieuws
Marvel Tōkon: Fighting Souls kent moeizame launch op pc
Marvel Tōkon: Fighting Souls is sinds gisteren beschikbaar, maar pc-spelers lopen tegen flinke technische problemen aan.3 reacties
-
Loot DropWinactie afgelopen
Loot Drop: Win MARVEL Tōkon: Fighting Souls voor de PS5
Maak kans op een fysiek exemplaar en win MARVEL Tōkon: Fighting Souls voor PS5. Beantwoord de vraag en doe vóór 13 augustus mee met de Loot Drop!39 reacties
Al die references bij Deadpool zijn geweldig, maar helaas is dat geen character voor mij.