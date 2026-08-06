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Ook Carnage en Deadpool krijgen Marvel Tōkon character guide

Door Rudy Wijnberg
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Happy launchday! Marvel Tōkon: Fighting Souls is vanaf vandaag verkrijgbaar voor PlayStation 5 en pc. Vrijwel het complete roster is voorzien van een character guide, maar twee personages bleven gehuld in mysterie. Tot nu, want zowel Deadpool als Carnage hebben eindelijk een Marvel Tōkon: Fighting Souls character guide gekregen!

Voor welke complete lunatic ga jij? Is het de symbiotische seriemoordenaar Carnage, die korte metten maakt met zijn tegenstanders op de korte tot middellange afstand, of kies je toch voor Deadpool, die geregeld de confrontatie aangaat met zowel de speler als het personage tegenover hem? Ook Deadpool beschikt over een heerlijke moveset. Neemt hij je namelijk niet onder vuur met zijn geweren, dan hakt hij je wel in mootjes met zijn Chimichanga Chop.

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Marvel Tōkon: Fighting Souls is vanaf nu beschikbaar voor PlayStation 5 en pc. Houd Gameliner vandaag goed in de gaten, want om 10:00 uur gaat de volgende Loot Drop live, waarin wij Marvel Tōkon: Fighting Souls weggeven!

Bron: Marvel Tōkon: Fighting Souls
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 348 reviews 2344 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot MARVEL Tōkon: Fighting Souls
MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Arc System Works

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

6 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl11 Commander
1 week geleden om 09:53

Al die references bij Deadpool zijn geweldig, maar helaas is dat geen character voor mij.

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