Ook Carnage en Deadpool krijgen Marvel Tōkon character guide

Happy launchday! Marvel Tōkon: Fighting Souls is vanaf vandaag verkrijgbaar voor PlayStation 5 en pc. Vrijwel het complete roster is voorzien van een character guide, maar twee personages bleven gehuld in mysterie. Tot nu, want zowel Deadpool als Carnage hebben eindelijk een Marvel Tōkon: Fighting Souls character guide gekregen!

Voor welke complete lunatic ga jij? Is het de symbiotische seriemoordenaar Carnage, die korte metten maakt met zijn tegenstanders op de korte tot middellange afstand, of kies je toch voor Deadpool, die geregeld de confrontatie aangaat met zowel de speler als het personage tegenover hem? Ook Deadpool beschikt over een heerlijke moveset. Neemt hij je namelijk niet onder vuur met zijn geweren, dan hakt hij je wel in mootjes met zijn Chimichanga Chop.

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Marvel Tōkon: Fighting Souls is vanaf nu beschikbaar voor PlayStation 5 en pc. Houd Gameliner vandaag goed in de gaten, want om 10:00 uur gaat de volgende Loot Drop live, waarin wij Marvel Tōkon: Fighting Souls weggeven!