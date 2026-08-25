Shuten Doji vormt groot gevaar in Onimusha: Way of the Sword

Het is een nieuwe dag en dus tijd voor een nieuwe video van Onimusha: Way of the Sword. In de nieuwe 'Curious Cases' maken we kennis met Shuten Doji, een gigantische Genma die wel van een wijntje houdt.

Hoog op Mount Oe houdt een schrikwekkende Genma zich verborgen. Shuten Doji kent geen limiet en doet wat hem op dat moment zint. Er is immers niemand die de gigantische strijder kan stoppen. Legendes hebben het echter over een Oni met eenzelfde naam. Is er een connectie, of is deze Shuten Doji gewoon een nepper?

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Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.