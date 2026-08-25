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gamescom 2026

Shuten Doji vormt groot gevaar in Onimusha: Way of the Sword

Door Rudy Wijnberg
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Het is een nieuwe dag en dus tijd voor een nieuwe video van Onimusha: Way of the Sword. In de nieuwe 'Curious Cases' maken we kennis met Shuten Doji, een gigantische Genma die wel van een wijntje houdt.

Hoog op Mount Oe houdt een schrikwekkende Genma zich verborgen. Shuten Doji kent geen limiet en doet wat hem op dat moment zint. Er is immers niemand die de gigantische strijder kan stoppen. Legendes hebben het echter over een Oni met eenzelfde naam. Is er een connectie, of is deze Shuten Doji gewoon een nepper?

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Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Capcom
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2428 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

4 September 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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