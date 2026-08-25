Siege-personages keren terug in Rainbow 6 Tactics

Ook Ubisoft gaat zich wagen aan het tactics-genre. Rainbow 6 Tactics biedt een top-down spin-off van het bekende Rainbow 6 Siege, vol herkenbare personages en typerende gameplay.

Hoewel ik het niet had verwacht, is de combinatie tussen Rainbow Six en het tactics-genre op zich zo vreemd nog niet. In Rainbow 6 Tactics zien we allerlei bekende personages uit Siege, maar dan vanuit een top-down isometric viewpoint. In de game dienen we de personages te positioneren op het strijdveld om zo de tegenstand te overmeesteren. Daarbij kunnen we gebruikmaken van diverse kenmerken uit de franchise. Zo kunnen we breachen, specials gebruiken en natuurlijk de boel verkennen met onze drone.

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Rainbow 6 Tactics verschijnt in 2027. Helaas is het nog onbekend op welke platformen dat gaat zijn.