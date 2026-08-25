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gamescom 2026

Siege-personages keren terug in Rainbow 6 Tactics

Door Rudy Wijnberg
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Ook Ubisoft gaat zich wagen aan het tactics-genre. Rainbow 6 Tactics biedt een top-down spin-off van het bekende Rainbow 6 Siege, vol herkenbare personages en typerende gameplay.

Hoewel ik het niet had verwacht, is de combinatie tussen Rainbow Six en het tactics-genre op zich zo vreemd nog niet. In Rainbow 6 Tactics zien we allerlei bekende personages uit Siege, maar dan vanuit een top-down isometric viewpoint. In de game dienen we de personages te positioneren op het strijdveld om zo de tegenstand te overmeesteren. Daarbij kunnen we gebruikmaken van diverse kenmerken uit de franchise. Zo kunnen we breachen, specials gebruiken en natuurlijk de boel verkennen met onze drone.

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Rainbow 6 Tactics verschijnt in 2027. Helaas is het nog onbekend op welke platformen dat gaat zijn.

Bron: Ubisoft
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2441 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Rainbow 6 Tactics
Rainbow 6 Tactics

Ontwikkelaar

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Uitgever

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Release

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Platforms

PC
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