Snoeiharde first-person RPG Queen's Domain kent releasedatum
De op FromSoftware's cultklassieker King's Field geïnspireerde Queen's Domain heeft zowel een releasedatum als een console-launch te pakken. Dit nieuws werd door ontwikkelaar Freshly Baked Games en uitgever Future Friends Games gedeeld via een gloednieuwe gameplaytrailer.
Queen's Domain is een first-person role-playing game met een retro-uiterlijk en een duistere fantasiesetting. Je reist af naar de Isle of Neasied vanwege je vader. De beste man is vermist geraakt en jij gaat op een epische quest om uit te vinden waar hij is gebleven en waarom hij koos om te vertrekken, mits het überhaupt zijn eigen keuze was. Terwijl je het vervloekte land doortrekt, verzamelen smerige monsters zich en begint de slapende koningin langzaam te woelen. Spelers mogen zich dan ook opmaken voor brute combat en 'traversal-focused' exploratie. Wil je het zelf in actie zien, dan kan je dat doen door hieronder eventjes de gameplaytrailer te kijken:
Queen's Domain is beschikbaar vanaf 30 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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