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gamescom 2026

Terrible Lizards draait om vluchten voor Game Theory's Matpat en dinosauriërs

Door Rudy Wijnberg
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Snelheid staat centraal in het van een releasedatum voorziene Terrible Lizards. In de op 29 oktober 2026 te verschijnen game dienen we continu te vluchten voor dinosauriërs, iets dat veel dreigender is en blijkbaar ook YouTube's MatPat, bekend van onder andere Game Theory.

Er is iets vreemds gaande bij Dalton's Dinos, een ooit zo vredige attractie langs Route 66. Het personeel is namelijk plotseling verdwenen en via de telefoon (die werd immers nog gebruikt in 1992) krijg je te horen dat er een kind vermist is op de locatie. Het liefst verlaat je de toeristenattractie, maar helaas is er in de wijde omtrek geen klap te beleven. Al snel komen de dino's tot leven en dat is jouw signaal om het op een rennen te zetten.

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Terrible Lizards omschrijft zich als een horror-parkourgame. Dat betekent dat we dienen te springen, rennen, klimmen en vooral continu op de vlucht zijn. De game kent dan ook geen wapens om jezelf mee te verdedigen. Daarnaast lijkt de game gebruik te maken van YouTubers om het verhaal uit de doeken te doen. Zo zien we in bovenstaande trailer Game Theory's MatPat, die de rol van een wetenschapper speelt en vast iets te maken heeft met de levende dinosauriërs.

Terrible Lizards komt op 29 oktober 2026 te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Daarnaast komt de game ook als day-one-release te verschijnen voor Xbox Game Pass.

Bron: WDR Studios
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2453 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Terrible Lizards

Ontwikkelaar

WDR Studios LLC

Uitgever

Digital Pajamas

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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