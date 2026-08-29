Terrible Lizards draait om vluchten voor Game Theory's Matpat en dinosauriërs
Snelheid staat centraal in het van een releasedatum voorziene Terrible Lizards. In de op 29 oktober 2026 te verschijnen game dienen we continu te vluchten voor dinosauriërs, iets dat veel dreigender is en blijkbaar ook YouTube's MatPat, bekend van onder andere Game Theory.
Er is iets vreemds gaande bij Dalton's Dinos, een ooit zo vredige attractie langs Route 66. Het personeel is namelijk plotseling verdwenen en via de telefoon (die werd immers nog gebruikt in 1992) krijg je te horen dat er een kind vermist is op de locatie. Het liefst verlaat je de toeristenattractie, maar helaas is er in de wijde omtrek geen klap te beleven. Al snel komen de dino's tot leven en dat is jouw signaal om het op een rennen te zetten.
Terrible Lizards omschrijft zich als een horror-parkourgame. Dat betekent dat we dienen te springen, rennen, klimmen en vooral continu op de vlucht zijn. De game kent dan ook geen wapens om jezelf mee te verdedigen. Daarnaast lijkt de game gebruik te maken van YouTubers om het verhaal uit de doeken te doen. Zo zien we in bovenstaande trailer Game Theory's MatPat, die de rol van een wetenschapper speelt en vast iets te maken heeft met de levende dinosauriërs.
Terrible Lizards komt op 29 oktober 2026 te verschijnen voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Daarnaast komt de game ook als day-one-release te verschijnen voor Xbox Game Pass.
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