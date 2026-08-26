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gamescom 2026

Tim Curry is op tachtigjarige leeftijd overleden

Door Rudy Wijnberg
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Acteur, stemacteur, game-icoon en vooral legendarisch persoon Tim Curry is op tachtigjarige leeftijd overleden. De exacte oorzaak is nog niet bekend, maar Curry kampte de afgelopen jaren meermaals met medische klachten die een grote impact op zijn gezondheid hebben gehad.

Acteur Tim Curry is helaas niet langer onder ons, zo laat TMZ weten in de initiële berichtgeving. De acteur staat bekend om meerdere iconische rollen, waaronder Dr. Frank-N-Furter in The Rocky Horror Picture Show, Pennywise in de originele IT en natuurlijk Premier Anatoly Cherdenko in Command & Conquer: Red Alert 3.

Tim Curry Red Alert 3EA

Wij wensen de naasten en familie van Tim Curry veel sterkte in deze periode van rouw.

Bron: TMZ
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2446 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Command & Conquer: Red Alert 3
Command & Conquer: Red Alert 3

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

EA LA

Uitgever

Electronic Arts

Release

14 november 2008

Platforms

PC
X360
PS3
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Reacties
Avatar Rero
Rero
lvl4 Reply Goblin
1 minuut geleden

Toen ik het hoorde dacht ik, waar speelt hij ook alweer in. Toen werd als eerst duidelijk, ohja, Peter Pan, daarna ojah, Home Alone. En nu opnieuw, ojahhhh red alert! Man had veel gezichten.

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
2 minuten geleden

Oh, RIP. Bedankt voor al het stemmenwerk, Pennywise en veel meer.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
38 minuten geleden

Zonde, rust zacht!

The Rock heeft voor het eerst in ruim 30 rustig kunnen slapen wel nu, zonder onder zijn bed te hoeven kijken of Pennywise daar lag…

0
Avatar Ubie
Ubie
lvl2 Journey Awaits!
46 minuten geleden

Rip, soundtrack van rocky horror picture show staat vandaag al heel de tijd op.

0
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Dit weekend krijgen we veel regen. Wordt een goed moment om IT(1990) te kijken
RIP

2
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

They float, Georgie....

Iconisch.

2
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Dit jaar hebben we al een flink aantal acteurs uit Home Alone 2 verloren, gaat toch een beetje raar doen om weer opnieuw te kijken in december

0
Avatar TheDude
TheDude
lvl4 Reply Goblin
2 uur geleden

Een van de leukste ‘bad guys’ van hollywood. Rip

2
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