Tim Curry is op tachtigjarige leeftijd overleden
Acteur, stemacteur, game-icoon en vooral legendarisch persoon Tim Curry is op tachtigjarige leeftijd overleden. De exacte oorzaak is nog niet bekend, maar Curry kampte de afgelopen jaren meermaals met medische klachten die een grote impact op zijn gezondheid hebben gehad.
Acteur Tim Curry is helaas niet langer onder ons, zo laat TMZ weten in de initiële berichtgeving. De acteur staat bekend om meerdere iconische rollen, waaronder Dr. Frank-N-Furter in The Rocky Horror Picture Show, Pennywise in de originele IT en natuurlijk Premier Anatoly Cherdenko in Command & Conquer: Red Alert 3.
EA
Wij wensen de naasten en familie van Tim Curry veel sterkte in deze periode van rouw.
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