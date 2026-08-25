Dagvaarding van Take-Two over GTA 6? Discord weet van niets

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Take-Two en Rockstar de jacht hebben geopend op degene die inmiddels flink wat GTA 6-beelden heeft gelekt. Waar Xbox-CTO Scott Van Vliet nog vermeldt dat het bedrijf nauw samenwerkt met Take-Two en Rockstar, claimt Discord nu van niets te weten: "Discord heeft nog geen dagvaarding ontvangen."

Op 20 augustus hebben Take-Two en Rockstar Games naar verluidt een aantal dagvaardingen uitgezet om bepaalde data inzichtelijk te krijgen. De GTA 6-leaks gooien flink wat roet in het eten voor de uitgever en ontwikkelaar. Zeker nu de Grand Theft Auto 6 Extended Reveal bijna wordt uitgezonden. Op 21 augustus keurde het hooggerechtshof deze dagvaardingen goed, maar vier dagen later claimt Ryan Rigney, Discords Marketing Director, dat Discord tot op heden geen dagvaarding heeft ontvangen.

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In de dagvaarding staat onder andere dat Take-Two data mag inzien betreffende IP-adressen, telefoonnummers en gelinkte accounts. Dit is niet van toepassing op slechts een paar gebruikers, maar op complete servers, wat logischerwijs een flink aantal gebruikers zenuwachtig maakt. Of Discord dan ook gehoor geeft aan een eventuele dagvaarding, moet nog blijken. In de post geeft Rigney in ieder geval aan dat het bedrijf een eventuele dagvaarding zal evalueren alvorens er antwoord wordt gegeven.