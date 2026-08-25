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gamescom 2026

Dagvaarding van Take-Two over GTA 6? Discord weet van niets

Door Rudy Wijnberg
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Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Take-Two en Rockstar de jacht hebben geopend op degene die inmiddels flink wat GTA 6-beelden heeft gelekt. Waar Xbox-CTO Scott Van Vliet nog vermeldt dat het bedrijf nauw samenwerkt met Take-Two en Rockstar, claimt Discord nu van niets te weten: "Discord heeft nog geen dagvaarding ontvangen."

Op 20 augustus hebben Take-Two en Rockstar Games naar verluidt een aantal dagvaardingen uitgezet om bepaalde data inzichtelijk te krijgen. De GTA 6-leaks gooien flink wat roet in het eten voor de uitgever en ontwikkelaar. Zeker nu de Grand Theft Auto 6 Extended Reveal bijna wordt uitgezonden. Op 21 augustus keurde het hooggerechtshof deze dagvaardingen goed, maar vier dagen later claimt Ryan Rigney, Discords Marketing Director, dat Discord tot op heden geen dagvaarding heeft ontvangen.

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In de dagvaarding staat onder andere dat Take-Two data mag inzien betreffende IP-adressen, telefoonnummers en gelinkte accounts. Dit is niet van toepassing op slechts een paar gebruikers, maar op complete servers, wat logischerwijs een flink aantal gebruikers zenuwachtig maakt. Of Discord dan ook gehoor geeft aan een eventuele dagvaarding, moet nog blijken. In de post geeft Rigney in ieder geval aan dat het bedrijf een eventuele dagvaarding zal evalueren alvorens er antwoord wordt gegeven.

Bron: Ryan Rigney
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2428 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 November 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Snafu
Snafu
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Discord moet hier wel nee tegen zeggen. Hoe kan het zijn dat een ander bedrijf en gebruikers de dupe kunnen zijn terwijl Rockstar zijn eigen beveiliging niet op orde heeft. Want hoe komt de hacker dan aan de build? Daarnaast vind ik het ook apart dat het Hooggerechtshof hier zomaar ja tegen heeft gezegd.

Als Discord hier ja tegen zegt dan gaat hun eigen reputatie hiervan ook naar de klote. Want dan weten mensen dus dat Discord het niet zo nauw neemt met de privacy van gebruikers.

1
Avatar Markus
Markus
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Maar hoezo gegevens van alle gebruikers? Waarom niet alleen de gegevens van de gebruikers die nauw zijn betrokken tot de hacker? Dit is toch klinkklare onzin dat die hele server erbij wordt genaaid dan? (Afgezien van het feit even wat ze daar allemaal uitspoken natuurlijk.)

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden

Dit is wel link gedoe, ik snap dat ze dit willen doen en waarom maar lijkt me toch niet zomaar te kunnen of moeten kunnen.

0
Avatar Paasei
Paasei
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden

Lijkt mij ook erg vreemd dat ze een geheel ander bedrijf zomaar kunnen forceren gegevens van willekeurige mensen te laten delen. Zou hier in de EU niet mogen met privacy wetgeving zonder eerst een goede zaak te hebben.

0
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
3 uur geleden

Ik hoop dat discord hier toch wel keihard Nee tegen gaat zeggen. Gevaarlijk spelletje.

0
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