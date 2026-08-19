Maak kennis met rivaal Sasaki Ganryu in Onimisha: Way of the Sword
Wist je dat Musashi niet de enige Onimusha is in Onimusha: Way of the Sword? In de nieuwste trailer maken we kennis met Sasaki Ganryu, Musashi's grote, nogal excentrieke rivaal.
Kort geleden leerden we nog meer over Onimusha: Way of the Swords hoofdrolspeler Miyamoto Musashi. Vandaag zien we een compleet ander beeld, want het is juist Musashi's grote rivaal Sasaki Ganryu, ook wel bekend als Sasaki Kojiro, die schittert in de trailer. Deze Onimusha is een groot zwaardvechter, maar in zijn zoektocht naar kracht is Ganryu beland in een soort waanzin. Dat is goed terug te zien, want Ganryu neemt haast Goro Majima-achtige vormen aan.
Onimusha: Way of the Sword verschijnt op 4 september 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Wederom heeft Capcom besloten om de Nintendo Switch 2-editie in de beschrijving achterwege te laten.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Game komt bijna uit ik laat de trailers lekker aan mij voorbij gaan.