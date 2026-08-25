Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

ONL biedt nieuwe inzichten in de cast van Silent Hill: Townfall

Door Patrick Meurs
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Ben je nog aan het twijfelen of Silent Hill: Townfall creepy genoeg voor je is qua vibe? Knap, maar het kan. Speciaal voor de twijfelaars gooit Konami er tijdens Opening Night Live nog een cast reveal trailer in waarin je niet alleen te zien krijgt waar je later dit jaar in terechtkomt, maar ook met wie.

Het is geen enorm lange trailer en om nou te zeggen dat je er heel veel wijzer van wordt zou een overstatement zijn, maar we weten nu in ieder geval wel hoe uitgebreid de cast is en we zeggen ook nooit 'nee' tegen meer Silent Hill. In de onderstaande trailer wordt één ding wel duidelijk: er gebeuren weer rare dingen achter de muur van mist.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Wil je meer weten over Silent Hill: Townfall en bij je vooral benieuwd naar onze ervaringen, houd dan Gameliner nauwlettend in de gaten voor de hands-on preview.

Bron: Opening Night Live
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 170 reviews 804 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot SILENT HILL: Townfall
SILENT HILL: Townfall

Ontwikkelaar

Screen Burn

Uitgever

Konami, Annapurna Interactive

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord