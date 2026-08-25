ONL biedt nieuwe inzichten in de cast van Silent Hill: Townfall
Ben je nog aan het twijfelen of Silent Hill: Townfall creepy genoeg voor je is qua vibe? Knap, maar het kan. Speciaal voor de twijfelaars gooit Konami er tijdens Opening Night Live nog een cast reveal trailer in waarin je niet alleen te zien krijgt waar je later dit jaar in terechtkomt, maar ook met wie.
Het is geen enorm lange trailer en om nou te zeggen dat je er heel veel wijzer van wordt zou een overstatement zijn, maar we weten nu in ieder geval wel hoe uitgebreid de cast is en we zeggen ook nooit 'nee' tegen meer Silent Hill. In de onderstaande trailer wordt één ding wel duidelijk: er gebeuren weer rare dingen achter de muur van mist.
Wil je meer weten over Silent Hill: Townfall en bij je vooral benieuwd naar onze ervaringen, houd dan Gameliner nauwlettend in de gaten voor de hands-on preview.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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