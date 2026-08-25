ONL biedt nieuwe inzichten in de cast van Silent Hill: Townfall

Ben je nog aan het twijfelen of Silent Hill: Townfall creepy genoeg voor je is qua vibe? Knap, maar het kan. Speciaal voor de twijfelaars gooit Konami er tijdens Opening Night Live nog een cast reveal trailer in waarin je niet alleen te zien krijgt waar je later dit jaar in terechtkomt, maar ook met wie.

Het is geen enorm lange trailer en om nou te zeggen dat je er heel veel wijzer van wordt zou een overstatement zijn, maar we weten nu in ieder geval wel hoe uitgebreid de cast is en we zeggen ook nooit 'nee' tegen meer Silent Hill. In de onderstaande trailer wordt één ding wel duidelijk: er gebeuren weer rare dingen achter de muur van mist.

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