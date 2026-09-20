Really Illegal Golf trapt PC Gaming Show Tokyo Direct af

De PC Gaming Show Tokyo Direct 2026 is los! De show start met een game, laten we het daarop houden. De eerste trailer die we te zien krijgen, is namelijk Really Illegal Golf, een golfgame waarin we illegale dingen doen.

In Really Illegal Golf verruilen we de greens voor alledaagse locaties. Zo staan we bijvoorbeeld stiekem te golfen in het lokale park, het casino en de stad. Terwijl we onze bal opsporen, dienen we bewakers te omzeilen en natuurlijk het balletje te putten. Mocht dit helemaal je ding zijn, dan is er nu een demo van Really Illegal Golf beschikbaar op Steam.