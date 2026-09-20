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Tokyo Game Show 2026

Really Illegal Golf trapt PC Gaming Show Tokyo Direct af

Door Rudy Wijnberg
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De PC Gaming Show Tokyo Direct 2026 is los! De show start met een game, laten we het daarop houden. De eerste trailer die we te zien krijgen, is namelijk Really Illegal Golf, een golfgame waarin we illegale dingen doen.

In Really Illegal Golf verruilen we de greens voor alledaagse locaties. Zo staan we bijvoorbeeld stiekem te golfen in het lokale park, het casino en de stad. Terwijl we onze bal opsporen, dienen we bewakers te omzeilen en natuurlijk het balletje te putten. Mocht dit helemaal je ding zijn, dan is er nu een demo van Really Illegal Golf beschikbaar op Steam.

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Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2653 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Really Illegal Golf
Really Illegal Golf

Ontwikkelaar

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Uitgever

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Release

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Platforms

PC
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