Top-down roguelite Rogue Fortune onthuld bij XBOX
Tussen het eeuwige geleuter door toonde het begin van de XBOX @gamescom-presentatie ook daadwerkelijk nieuwe games. De Britse indiestudio Glowmade presenteert hun nieuwste actie-roguelite Rogue Fortune.
In dit avontuur is je grootste wens in vervulling gegaan. Eeuwige rijkdom is binnen handbereik. Maar om ook maar een cent mee naar huis te nemen, moet je eerst even ontsnappen uit een vervloekte tempel.
Makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt uit de onthullingstrailer van de actie-roguelite. We werpen een blik op het vechtsysteem, zien hectische schermen gevuld met vijanden en proeven van de kleurrijke grafische stijl. Je grootste uitdaging? Het weerstaan van hebzucht in een wereld vol rijkdom.
Rogue Fortune verschijnt in 2027 op XBOX Series X|S en pc via Steam. De game is nu op beide platformen te wishlisten. Benieuwd naar het eerdere werk van ontwikkelaar Glowmade? Bekijk dan onze King of Meat review.
Als het mogelijk was, had onze Nils zich dagelijks gehuld in een Nintendo kloffie. Boze tongen beweren dat Nils zichzelf in slaap neuriet op het deuntje van Super Mario Bros. nadat hij zich in zijn Splatoon-pyjama heeft gestoken en in bed is gaan liggen. Lekker onderuitgezakt zitten gamen voor een groot scherm is er voor Nils echter niet bij, hij prefereert handheld gaming. Wel zo makkelijk, want dan kun je rustig naar de wc zonder dat je je game op pauze hoeft te zetten. Zijn grootste guilty pleasure? Nintendogs + cats!
-
Trailer
Nieuwe Dune: Awakening-DLC brengt filmcontent naar de game
Ben je groot fan van de Dune-films? Breng dan de wereld van de iconische films binnenkort naar Dune: Awakening met de nieuwe Filmic Archive-DLC.0 reacties
-
Trailer
Releasewindow Cassette Beasts 2002 bekendgemaakt
Cassette Beasts 2002 heeft een releasewindow. Ook zijn de nieuwe stemacteurs in de game onthuld.1 reactie
-
Trailer
Herbeleef de actie van Jurassic World in Stuntman: Hollywood
Heb je je altijd al eens willen begeven op de set van Universal Pictures? Kijk dan niet verder, want Jurassic World komt naar Stuntman: Hollywood.1 reactie
-
Trailer
Verken de Wildlife Reserves in Planet Zoo 2
Kruip achter het stuur van de Research Vehicle in Planet Zoo 2 en verken de Wildlife Reserves om een oogje te houden op de dieren die je hebt vrijgelaten.2 reacties