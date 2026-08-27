Top-down roguelite Rogue Fortune onthuld bij XBOX

Tussen het eeuwige geleuter door toonde het begin van de XBOX @gamescom-presentatie ook daadwerkelijk nieuwe games. De Britse indiestudio Glowmade presenteert hun nieuwste actie-roguelite Rogue Fortune.

In dit avontuur is je grootste wens in vervulling gegaan. Eeuwige rijkdom is binnen handbereik. Maar om ook maar een cent mee naar huis te nemen, moet je eerst even ontsnappen uit een vervloekte tempel.

Makkelijker gezegd dan gedaan, zo blijkt uit de onthullingstrailer van de actie-roguelite. We werpen een blik op het vechtsysteem, zien hectische schermen gevuld met vijanden en proeven van de kleurrijke grafische stijl. Je grootste uitdaging? Het weerstaan van hebzucht in een wereld vol rijkdom.

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Rogue Fortune verschijnt in 2027 op XBOX Series X|S en pc via Steam. De game is nu op beide platformen te wishlisten. Benieuwd naar het eerdere werk van ontwikkelaar Glowmade? Bekijk dan onze King of Meat review.