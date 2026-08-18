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Releasedatum Order of the Sinking Star valt in oktober 2026

Door Bram Noteboom
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Order of the Sinking Star, de aanstaande puzzelgame van de welbekende ontwikkelaar Jonathan Blow, heeft een releasedatum te pakken. Dit nieuws werd bekendgemaakt aan de hand van een verse gameplaytrailer.

Het ambitieuze project onder leiding van Blow is al een paar keer opgedoken in onze YouTube-feed, maar het is binnenkort toch echt de hoogste tijd om de titel aan de tand te voelen. Later dit jaar kun je gaan puzzelen en jezelf verliezen in een diepgaande, verbonden wereld waar diverse mechanics elkaar ontmoeten en zo voor nieuwe mogelijkheden zorgen.

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Order of the Sinking Star is beschikbaar vanaf 8 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.

Bron: Arc Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5326 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Order of the Sinking Star
Order of the Sinking Star

Ontwikkelaar

Thekla

Uitgever

Arc Games

Release

8 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
NS2
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Reacties
Avatar Joeri2
Joeri2
lvl4 Reply Goblin
15 uur geleden

Poeh! Ik kijk uit naar de reviews. Ik heb zelf de demo gespeeld en kon nog niet helemaal de hook vinden. Je werd best wel losgelaten en ik kon nog niet het 'aha' moment vinden waarop alles samenkwam. Ben benieuwd hoe de volledige game is!

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