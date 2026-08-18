Releasedatum Order of the Sinking Star valt in oktober 2026
Order of the Sinking Star, de aanstaande puzzelgame van de welbekende ontwikkelaar Jonathan Blow, heeft een releasedatum te pakken. Dit nieuws werd bekendgemaakt aan de hand van een verse gameplaytrailer.
Het ambitieuze project onder leiding van Blow is al een paar keer opgedoken in onze YouTube-feed, maar het is binnenkort toch echt de hoogste tijd om de titel aan de tand te voelen. Later dit jaar kun je gaan puzzelen en jezelf verliezen in een diepgaande, verbonden wereld waar diverse mechanics elkaar ontmoeten en zo voor nieuwe mogelijkheden zorgen.
Order of the Sinking Star is beschikbaar vanaf 8 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.
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Order of the Sinking Star onderweg naar PS5
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Preview: Order of the Sinking Star – Geen zinkend schip
Na tien jaar wachten is een nieuwe game van Jonathan Blow in zicht. Met veel plezier zijn wij alvast in Order of the Sinking Star gedoken.5 reacties
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Poeh! Ik kijk uit naar de reviews. Ik heb zelf de demo gespeeld en kon nog niet helemaal de hook vinden. Je werd best wel losgelaten en ik kon nog niet het 'aha' moment vinden waarop alles samenkwam. Ben benieuwd hoe de volledige game is!