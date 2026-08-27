Rockstar let op elk detail bij het maken van GTA 6

Rockstar heeft in een interview met Dazed het een en ander verteld over GTA 6 en wat we ervan kunnen verwachten. In het interview zijn een aantal opvallende dingen naar voren gekomen.

Dazed had de eer om met een aantal prominente namen binnen Rockstar te praten voor een uitgebreid interview en daarin kwamen een aantal interessante details over GTA 6 naar voren. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over een scene dat Jason en Lucia in de auto zitten en dat je als speler naadloos kunt switchen tussen de twee. Het ene moment kun je dus als Jason de auto besturen, terwijl je het volgende moment Lucia bestuurt die op haar telefoon aan het doomscrollen is.

Rockstar heeft overigens ook goed gekeken naar de vorige delen, maar ook naar wat het heeft neergezet met Red Dead Redemption 2 en GTA San Andreas. De keuzes die jij maakt hebben invloed op wat er gebeurt in de game. Ga je telkens naar de gym, dan zie je dit ook terug in de fysieke gesteldheid van Jason en Lucia. Dat geldt ook voor slechte gewoonten als stress of slaaptekort. Ook is de wereld in GTA 6 een stuk dynamischer, waarbij de omgeving sneller reageert op wat je doet.

GTA 6 speelt zich af in Leonida dat gebaseerd is op Florida. Ook Vice City keert daarom terug, wat op haar beurt weer de inspratie haalt uit Miami. Om een zo realistisch mogelijk beeld van de werkelijkheid in de game te kunnen verwerken, heeft Rockstar jarenlang diepgaande research gedaan om dit alles in kaart te brengen, te onderzoeken en vervolgens te vertalen naar de game. Zo voerden zijn bijvoorbeeld gesprekken met politie, wapenhandelaren, ex-criminelen en clubeigenaren om hun verhalen op te tekenen. Er is zelfs een heus research team opgetuigd om het onderzoek zo grondig mogelijk te doen.

Rockstar heeft eerder vandaag een statement uitgebracht omtrent de vele GTA 6-leaks die de afgelopen tijd zijn geweest. GTA 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S.